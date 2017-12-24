俄異議領袖跨越門檻 將登記參選總統

2017-12-24 21:39 中央社 莫斯科24日綜合外電報導



成千上萬俄羅斯人今天支持異議人士納瓦尼明年3月參選總統。納瓦尼被視為俄羅斯反對派唯一有一絲機會挑戰總統蒲亭的人，他今天跨越至少有一個城市500人支持他參選的門檻。

根據俄羅斯選舉法，只要有一個城市至少500人支持，就可向中央選舉委員會（Central ElectionCommission）登記參選，不過官員認為納瓦尼（AlexeiNavalny）曾遭刑事定罪，不具參選資格。

41歲的納瓦尼表示，那項定罪是出於政治動機。

為了提高機會，納瓦尼將尋求在全國20座城市登記參選。他每座城市都得取得至少500人正式提名，才能取得該市的參選資格。

納瓦尼今天將到中央選舉委員會登記，希望人民對他的支持能帶給官員壓力，讓他被列入選舉名單之中。

納瓦尼今天在莫斯科獲得超過700民眾支持，在第二大城聖彼得堡獲得超過1000人支持，在南部城市頓河羅斯托夫（Rostov-on-Don）獲得800人支持，在烏拉山脈東麓城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）獲得900人支持，在西伯利亞城市新西伯利亞（Novosibirsk）獲得超過700人支持。

納瓦尼在莫斯科告訴支持者：「蒲亭（VladimirPutin）及他的統治在這個國家，未獲得大規模支持。」

他表示，他是「真正的候選人」，如果當局禁止他參選，他將呼籲支持者杯葛總統大選。

65歲的蒲亭本月稍早宣布尋求第4任，如果當選，他將執政直到2024年，成為獨裁者史達林（JosephStalin）以來，俄國掌權最久的領導人。

儘管俄羅斯貪腐、健康照護不佳、貧窮人口增加等問題叢生，蒲亭仍享有高達8成的支持度，此次預料也會輕取只是選個樣子的對手順利當選。