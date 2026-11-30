九合一選舉落幕，台中市長盧秀燕交棒失利，後院失火，問鼎大位之路岌岌可危；新北市長侯友宜輔選新北市長當選人李四川，被視為大功臣，其卸任後動向再受矚目。藍營立委解讀，「盧蔣韓聯盟」已完成整合，接下來應在此基礎上擴大整合，將侯友宜等各方力量納入，為二○二八大選提前布局。

藍營人士指出，這場選戰受傷最重的是盧秀燕，她選前接下台北市長蔣萬安競總主委，自家台中卻失守，對二○二八不利。針對外界關注她未來動向，盧秀燕表示，「選舉結束了回歸市政」，到她十二月廿五日卸任最後一秒鐘都會專心市政。

不具名藍營立委說，盧秀燕當初以「固守中台灣」為由拒絕參選黨主席，如今台中、彰化、雲林、嘉市四個重鎮失守，「中台灣區域治理平台」等同瓦解；儘管失去「最強母雞」光環，但她畢竟替蔣萬安守住台北，仍是「短空長多」，目前仍是國民黨二○二八大選最有可能人選，只是，從堅拒選黨主席到台中失守，盧恐怕不只要反思，還要調整團隊。

該名立委說，反觀侯友宜歷經二○二四年總統大選失利後，迅速回防新北，維持高施政滿意度與人氣，這次藍軍能守住全台最大市，侯友宜是「第一功臣」，再次擦亮「好好做代誌」的招牌。

選戰幕僚也說，侯友宜傾全力輔選功不可沒。他不僅在藍軍組織盤發揮能量，在綠營優勢區也有一定號召力，讓民進黨蘇巧慧在綠營票倉三重也贏不到二萬票，就是最明顯的績效。

藍營在地人士強調，侯友宜此次為李四川全力輔選順利交棒，守住新北灘頭堡，展現強大能量，不僅為市長任期寫下完美句點，侯下一步也備受關注。藍營高層指出，選前就有縣市長提醒，二○二八不可忽視侯友宜在黨內的分量。

國民黨立委葉元之也肯定侯的輔選表現，直言若就此退休，大家一定會感到可惜，希望他能承擔更重要的角色。

另有藍營立委認為，盧秀燕、侯友宜及立法院長韓國瑜在黨內都有一定分量，盧秀燕八年市政成績仍是重要資產，侯友宜對新北順利交棒有貢獻，韓國瑜目前則以立法院為重心；至於二○二八年布局，仍須尊重本人意願及黨內程序，現階段最重要的是釐清敗選原因。