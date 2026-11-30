縣市長選戰結果，牽動國會版圖。八名現任立委成功轉戰百里侯，該區域立委須補選，此次補選也被視為「九合一延長賽」，目前以台中市競爭最為激烈，藍綠白陣營都有意參戰。

盤點此次牽動立委補選區域，民進黨當選人包含台中市何欣純、彰化縣陳素月、雲林縣劉建國、嘉義縣蔡易餘、嘉義市王美惠、台南市陳亭妃與高雄市賴瑞隆；國民黨僅立委陳玉珍當選金門縣長，也必須補選。由於十二月廿五日將就職縣市長，八席區域立委懸缺依法必須於三個月內完成補選投票。

國民黨金門縣長當選人陳玉珍（左）昨天展開謝票行程。圖／取自陳玉珍臉書

目前立院一一三席立委，國民黨團占五十四席（含無黨籍立委高金素梅加入國民黨團運作）、民進黨團五十一席，民眾黨團八席；九合一選後須改選的八席立委，民進黨七席、國民黨一席，只要國民黨在補選中至少贏得四席，黨團席次就可達五十七席，在立院單獨過半。補選結果，對國會版圖影響甚大。

人選方面，民進黨台中市黨部主委許木桂證實，兩位現任議員李天生、林德宇表達參選意願；藍營中策會副總幹事林家興曾交手何欣純，他表示會審慎評估。白營原劍指立委江啟臣選區，後來情勢丕變，黨部主委陳清龍點名議員江和樹接棒，江透露，民眾黨前主席柯文哲已指示他做好準備，但若藍營推出合適人選也支持，藍白唯有透過磋商共推最強戰將，才有機會一搏。

台南市部分，陳亭妃胞妹陳怡珍被視為接棒人選，陳亭妃說，「底氣很重要」，還是要用民調作為提名取向；國民黨文傳會主委陳以信傳出有意回鄉補選，國民黨南市黨部主委謝龍介說，國民黨不會缺席。

高雄市部分，綠營點名議員簡煥宗、黃彥毓、里長林浤澤、觀光局長高閔琳等人；國民黨則以現任議員陳麗娜呼聲最高，立委補選將再現藍綠激戰。

彰化縣傳出由行政院中部執行長吳音寧接棒，地方也推薦議員張欣倩、許書維；藍營方面，前縣農會總幹事張建豐、員林市前市長張錦昆、縣長落選人魏平政也被點名；民眾黨不分區立委王安祥、縣議員張雪如也是可能人選。

雲林縣部分，藍營兩位現任副縣長陳璧君、謝淑亞被視為強棒；雲林綠營以劉建國和前立委蘇治芬兩大系統為主，但蘇系人選多半在海線，劉系人馬則卡進個人的政治位子，不排除從醫師後援會或中央徵調具知名度人選應戰。

嘉義縣市方面，藍營可能由即將卸任的市長黃敏惠出馬，民眾黨嘉市長落選人張啓楷也被討論；綠營則點名拿下議員最高票的黃露慧與林煒軒，賴清德總統特助李俊俋及法務部前政次蔡碧仲、其法界子弟兵陳澤嘉也有呼聲。

嘉義縣方面，蔡易餘昨證實，之前已勸進縣長翁章梁補選海區立委，但仍要尊重對方意願；藍營是否與無黨籍吳品叡合作仍待觀察。

至於金門縣，藍營前縣長楊鎮浯呼聲最高，與縣長落選人李文良競爭激烈；綠營因本次未提縣長候選人，補選布局仍待規畫。