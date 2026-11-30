九合一選戰落幕，民進黨地方執政版圖擴張。據了解，綠營內部普遍認為，選舉結果「小勝」，內閣改組暫無急迫性，但為了展現執政新氣象，仍不排除在明年春節前後進行改組，新任閣揆熱門人選包括任期屆滿的高雄市長陳其邁，以及賴清德總統「換帖兄弟」總統府秘書長潘孟安。

民進黨人士分析，此次地方選舉，綠營執政縣市數量翻倍，更拿下台中市，整體戰果不俗；不過，雙北選戰失利，也讓府院黨必須重新檢視中央施政成果為何未能轉化為選民支持。

該人士指出，選前一度傳出現任閣揆卓榮泰可能續任，但在雙北吞敗後，卓揆續任可能性已降低。面對國會朝小野大僵局未解、朝野對立持續緊繃，賴總統必須為二○二八年連任提前布局，新閣揆除了須是總統信任的人選，更要具備整合黨內、協助選戰的實力。

目前新任閣揆人選至少有兩種可能。第一是交棒目前「南霸天」陳其邁。陳歷練完整，兼具中央與地方行政經驗，在高雄執政期間也累積高度聲望，是此次全國輔選的重要戰將。黨內人士說，賴總統若任命陳其邁出任閣揆，一方面可將潛在的黨內競爭者納入執政團隊，提前化解未來黨內競爭；另一方面，陳被視為非賴陣營的重要指標人物，延攬他入閣也有向其他派系釋出善意、促成黨內團結的意味。

賴總統先前曾透露，陳其邁卸任後將有「更大支的麥克風」等著他，卓榮泰日前輔選時也喊話「會在行政院等陳其邁」。而陳其邁日前悄悄更換臉書頭貼，照片中手持宛如大型麥克風物品，引發政壇聯想是在「回應」賴總統。

另一可能人選，則是始終被視為「牛棚投手」的潘孟安。民進黨人士說，潘孟安與賴清德有著深厚且難以取代的互信，近兩年更逐漸形成「大秘書長時代」，肩負府院黨及派系協調重任，在人事布局上也具有相當影響力，是賴清德重要的政治底牌。不過，潘孟安若接任閣揆，也可能引發賴系「全都要」的質疑，其中利弊得失仍須權衡。

此外，政治歷練橫跨立委、不當黨產處理委員會、金管會及國安會的現任國防部長顧立雄，以及同樣具備中央與地方歷練的外交部長林佳龍，也被黨內視為可能的閣揆人選。