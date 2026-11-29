國民黨立委翁曉玲今天表示，明天立法院內政委員會將處理115年度行政院預算解凍案，其中一案竟是行政院長卓榮泰9月至12月148萬8000元的薪資解凍案；她批評，卓榮泰根本沒有完成當初凍結薪資的解凍條件就想闖關，實在荒謬至極。

翁曉玲指出，當初立法院凍結卓榮泰薪資的主要理由，是卓榮泰未依照立法院三讀通過、總統公布施行的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」，編列軍人志願役每月加給3萬元及提高警消人員退休所得差額的預算。此外，卓榮泰違憲不副署立法院三讀通過的法律案，至今已多達10項，嚴重影響廣大民眾的權益；因此，當初薪資預算凍結案附有條件，必須等行政院依法編列前述預算，且卓榮泰履行法案副署義務後，始得解凍。

翁曉玲質疑，卓榮泰有完成上述解凍條件嗎？行政院已連續兩個年度（115年度、116年度）拒絕在中央政府總預算中編列這兩筆預算，至今國軍弟兄及退休警消人員仍領不到這筆錢。對總統賴清德、卓榮泰而言，每月3萬元加給及增加數千元退休金，可能只是無關緊要的小錢，但對國軍弟兄及退休警消人員來說，無疑是一筆重要的經濟收入，賴卓兩人憑什麼扣留不發？

翁曉玲批評，行政院大言不慚地說，「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」都已聲請釋憲及暫時處分，要等憲法法院審查結果出爐後再發放。但可笑的是，憲法法院被賴清德癱瘓，大法官人數不足，根本無法進行案件審查，遑論作成合憲判決；況且法律的生效及適用，不會因機關或人民聲請釋憲而暫停效力，行政院故意扭曲憲法訴訟的相關規定、混淆是非，令人不齒。

翁曉玲指出，更荒謬的是，卓榮泰始終詭辯自己有不副署的權利，但古今中外沒有哪一位閣揆像他這般荒唐，一年之內不副署國會三讀通過的法案多達10項。她說，中華民國憲法僅賦予行政院對窒礙難行的法案提出覆議的權利，若立法院維持原案，行政院即應接受；但卓榮泰卻直接跳過覆議程序，以不副署的方式封殺法案，此等行徑根本是公然破壞權力分立原則及憲政秩序，藐視立法權和司法權。

她批評，行政院聲稱院長薪資係屬依法應支給的政務人員待遇，屬預算法第5條第1項第3款所定的法定經費，但她認為這是胡扯，我國目前有「軍人待遇條例」、「教育人員待遇條例」、「總統副總統待遇支給條例」、「公務人員俸給法」、「法官法」，明訂相關人員的薪資待遇保障，卻沒有「政務人員待遇條例」；況且行政院長並非法官，憲法也沒有保障行政院長薪資的規定，去年立法院就曾刪除行政院政務人員薪資預算，因此凍結卓榮泰薪資並非於法無據，也並非沒有先例。

翁曉玲表示，行政院現在傾全力替卓榮泰一人討薪水，卻毫不在乎數十萬名國軍弟兄及退休警消人員的薪資待遇，他們的薪資及退休金才是受到法律明文保障，除非涉及違法情事並經法院裁判確定，否則任何人都不得剝奪其財產權。

翁曉玲認為，卓榮泰將預算編列及副署權武器化，違憲、違法在先，立法院決議凍結卓榮泰薪資，要求其儘速履行依法編列預算及副署法律的義務，是維護憲政秩序的必要制衡手段，絕對合情合理、合法合憲；在卓榮泰未完成前述義務前，其薪資依法就應繼續凍結，不得支領。她呼籲，行政院別想蒙混過關，以為寫一份500字的書面報告就能解凍；她與立委同仁將嚴格把關，全民也會關注此案，不讓尸位素餐的行政院長卓榮泰支領國家俸祿、浪費民脂民膏。