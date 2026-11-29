國民黨九合一選舉結果不如預期，黨主席鄭麗文原訂本周三（12月2日）啟程赴英國訪問並在母校劍橋大學演講，已決定取消。國民黨表示，經審慎考量，鄭麗文現階段將以選後各項工作為重，與黨務團隊共同為下一階段的挑戰做好準備。

國民黨文傳會主委陳以信今表示，鄭麗文半年前接獲母校劍橋大學辯論社（Cambridge Union）的演講邀請，原訂訪英行程亦安排拜會英國政府、國會交流、國際重量級媒體專訪、與英國前首相會面，以及關懷慰問僑胞等活動。

陳以信指出，鄭麗文十分珍惜此次交流機會，也誠摯感謝英國各界的盛情邀請與悉心安排。然而，地方選舉甫告落幕，選後安排、黨務人事、組織布局及立委補選等重要工作也將陸續展開。經審慎考量，主席現階段將以選後各項工作為重，與黨務團隊共同為下一階段的挑戰做好準備。

陳以信表示，國民黨與英國各界長期保持良好的互動與暢通的溝通管道，也期待未來在適當時機訪英，進一步深化彼此的交流與合作。