民進黨立委賴瑞隆大勝國民黨對手柯志恩10萬票，延續民進黨高雄執政權，幕後最大功臣市長陳其邁下月即將「畢業」，外界都在揣測他何時會換「更大隻麥克風」，在內閣改組即將啟動之際，陳其邁的粉專頭貼已經提早出現大麥克風，引發市民更關注他未來發展。

賴清德總統曾預告陳其邁卸任不會輕鬆太久，將有「更大隻的麥克風」等他。高市議會總質詢期間，副議長曾俊傑及議員鄭光峰、李雅慧都曾送超大麥克風給陳其邁當畢業禮物。

陳其邁曾經擔任行政院副院長，上任後始終堅持高雄市長位置要「做好坐滿」，卸任後要再去爬南橫三星，休息一段時間再說。不過距離卸任不到一個月，2026 九合一大選過後內閣可能改組，陳其邁接任閣揆的呼聲高漲。

昨日高雄市長及市議員選舉結果出爐後，陳其邁臉書發文恭喜賴瑞隆當選下一任高雄市長，也謝謝柯志恩這段時間為高雄提出的想法，「謝謝所有參與的市民，我們共同成就高雄的未來，一起完成這場選舉」。

網友發現陳其邁臉書粉專已更換新頭貼，他手持超大麥克風，背景則是紫光燦爛的高雄流行音樂中心，研判是前陣子韓國天團BTS來高雄演唱會時更換的應援頭貼，「大麥克風頭貼」在此時引發許多聯想。

陳其邁粉專出現AI製圖的超大麥克風，選後又引發聯想。圖／取自陳其邁粉專