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韓國瑜回雲林投票 喊話台灣民主世界聞名 一起為台灣民主加油
立法院長韓國瑜今天返回雲林縣西螺鎮，與妻子李佳芬、小舅子李明哲一同前往投開票所投票。韓國瑜現身時神情輕鬆，並以台灣的硬體與軟體實力比喻民主價值，呼籲民眾珍惜得來不易的民主制度，為台灣民主加油。
韓國瑜表示，台灣聞名全世界，有一個硬體、一個軟體，硬體就是台積電，軟體則是台灣的民主生活方式與民主制度。今天選舉是公民履行權利最重要的時刻，希望大家一起維護台灣好不容易建立起來的民主，為台灣民主加油。
至於今天是否會前往特定地點觀看開票，韓國瑜表示，不會特別去哪一場看開票，因為關心的地方太多，將持續關注各地開票情形。
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