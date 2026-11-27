聽新聞
0:00 / 0:00
直播談斬首賴清德 館長辯稱政治迫害、媒體陷害 堅持無罪答辯
網紅「館長」陳之漢去年10月直播時，揚言「把賴清德的狗頭斬下來」，遭檢方依恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪嫌起訴。由於館長前兩次開庭時拒不認罪，今天新北地方法院辯論終結，他依然堅持無罪答辯，表示自己一直反對武統，一切都是政治迫害和媒體顛倒是非陷害他，合議庭則諭知明年2月2日上午宣判。
開庭時館長表示，全台灣都知道他反對武統，當時是在回應直播網友關於中共軍演斬首行動的提問，卻被媒體斷章取義、大肆報導，接著政府就出手，如果以此標準，以後大家法院都跑不完。
館長律師則補充，館長所言並無恐嚇任何人的意圖，當時聊天室是網友先談到對岸斬首行動，館長只是回應網友，公開評論對岸的軍事行動，雖然情緒較為激動，仍屬言論自由。
其次，恐嚇罪的惡害須讓被害人可得支配，並明確告知或轉知被害人，一般人都不會因館長所言，認為其會去傷害總統，館長只有在直播時講，從未明確告知總統，檢方不能證明其恐嚇公眾及恐嚇危安的犯行。
公訴檢察官指出，被告雖辯稱為言論自由，但被告身為網紅，明知直播時觀看人數眾多仍口出此語，利用網路無遠弗屆，自身言論影響範圍廣大的力量早成功公眾恐慌，因此請合議庭依法判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。