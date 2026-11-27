針對烏山頭水庫太陽光電案，市府被指控在業者未完成公司登記前，僅用12天便「核准」光電案並控告圖利，台南市政府今天痛批此舉張冠李戴、顛倒因果。市府強調，公務人員依法行政、提升效率，絕不容許因政治操作背負「官商勾結」的莫須有罪名，市府有責任還原事實，捍衛基層同仁的清白與尊嚴。

市府重申，「圖利」對奉公守法的公務員是極沉重的指控。基層同仁提升行政效率，不該遭抹黑為官商勾結。有一分證據，說一分話，市府將全力捍衛公務人員應有的清白與尊嚴。

台南市政府出示公文強調是「核轉」非「核准」，地方無權核准電業籌設，基層同仁提升行政效率，不該遭抹黑為官商勾結。圖／台南市政府提供