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烏山頭光電案遭控官商勾結 南市府捍衛基層公務員清白提三點駁斥
針對烏山頭水庫太陽光電案，市府被指控在業者未完成公司登記前，僅用12天便「核准」光電案並控告圖利，台南市政府今天痛批此舉張冠李戴、顛倒因果。市府強調，公務人員依法行政、提升效率，絕不容許因政治操作背負「官商勾結」的莫須有罪名，市府有責任還原事實，捍衛基層同仁的清白與尊嚴。
台南市政府提出三點澄清：
一、「核轉」非「核准」，地方無權核准電業籌設
核轉不是核准，電業法第三條規定，縣市主管機關對於電業籌設只有核轉之權，許可及核准的權力在中央。市府確認廠商的應備資料後，轉由中央審核。市府呈給能源署的公文，也很明確說「核轉旨案籌設計畫書等文件」。
二、須先經中央同意籌設，外界說法顛倒因果
特許業務只能在主管機關許可後，才能設立公司。所以星曄能源必須先成立籌備處，經濟部同意籌設後，才能成立公司。外界所說星曄籌備處就能拿到核准，是完全搞錯因果。實務上必須取得經濟部同意籌設以後，才能成立公司，市府核轉給經濟部不算核准，所以星曄無法因為市府核轉而成立公司。
三、從核轉到取得執照逾三年，絕無「12天蓋好光電板」
外界指稱星曄12天就能打造13公頃光電板，但事實是2020年2月12日市府核轉經濟部審查，經濟部能源署到2021年1月13日核發電業施工許可，2022年6月14日才取得台電完成併聯核准，2023年3月31日能源署核發電業執照。所以市府核轉中央，廠商根本還不敢施工，要等到經濟部核准才能。
市府重申，「圖利」對奉公守法的公務員是極沉重的指控。基層同仁提升行政效率，不該遭抹黑為官商勾結。有一分證據，說一分話，市府將全力捍衛公務人員應有的清白與尊嚴。
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