現代民主政治的核心關切之一，是透過各種隱顯性制度制衡與正當法律程序，防止國家機器無限膨脹。然而，近期發生在太平洋兩岸的重大政治風波，卻不約而同地揭露了同一個警訊：當執政者手握龐大的行政、情治與司法權力，且缺乏有效制衡時，所謂的「國家安全」與「法律正義」，極易淪為服務政治算計的工具，甚至在證據尚未完備之際，便已對個人名譽與民主選舉造成不可逆的實質衝擊。

先看輝達執行長黃仁勳去職又復職風波。這起事件充滿政治操作，不僅在於其發酵與逆轉時間點，幾乎完全嵌合美國當時政治節奏，也在於情報與國防部門傳達的諸多訊息。在11月美國期中選舉落幕後，媒體與政界突然引述情治單位的調查，將黃的私人感情風波與「中國間諜疑雲」及晶片外流問題掛鉤，迫黃辭職。然而，在相關調查尚未得出法律定論之際，情勢又快速逆轉。

在黃科技界盟友放話無效後，美國政府同樣「只動了動嘴」，卻促成黃火速回任：包括司法部長、五角大廈，甚至總統川普都公開保證黃「百分百光明磊落」、讓黃回鍋沒有國安疑慮。

整起事件赤裸裸地展現了當前行政權賞罰由心的主觀裁量空間，無論政治制度或社會價值都無力制衡。無論是調查報告修正或釋出時機，還是總統直接介入民間企業人事的強勢作為，都顯示出當制度無能制衡行政權時，國安定義可以隨之彈性伸縮，法律程序與社會價值皆退居次位。

將視角拉回台灣，在九合一地方選舉投票前夕，類似的權力失衡劇碼也在上演。近期檢調大動作出擊，針對與大陸往來、又與政治有關人士展開密集偵辦起訴。

大家當然在乎國家安全，然而，從過去紀錄來看，卻不得不質疑檢調出手的比例原則與證據完備度。回顧《反滲透法》上路施行六年多來的司法數據，根據立法院揭露的統計，檢調共偵查583人、起訴127人，最終判決確定有罪者僅有5人，呈現極端畸形的「超高偵查率、低起訴率、超低定罪率」。

換言之，過去許多案件大張旗鼓發動偵查後，在法院無罪推定與證據檢驗下根本站不住腳。於缺乏對價關係及嚴密事證前提下，僅憑與大陸人士的往來紀錄或模糊的資金流向推論，便在選前關鍵時刻高調發動搜索與起訴，形同未審先「判」：直接「判決」當事人的名譽與政治生命死刑。

這會形成冤枉的被壓迫者。過去論述白色恐怖歷史時，通常會先詳細描繪受難者與家屬如何含冤受苦，再控訴政府如何便宜行事，最後談及如何實現轉型正義；然而，當時的威權緊縮畢竟是在中共揚言血洗台灣，也確實有直接交火紀錄的戰爭陰影下所發生的不幸，反觀今日已步入和平民主化的台灣，在冷冰冰的《反滲透法》起訴與定罪數據之外，又出現了另一種殘酷的「現代受難現象。

有些案件遭檢調高調搜查，並經媒體網軍惡意評論而「社死」後，透過網路，當事人不僅政治前途基本斷絕，連想回歸一般民間企業求職也處處碰壁，現只能輾轉於臨時工作之間；更令人窒息的是，案件在漫長的司法程序中，連正式起訴都一拖數年，讓當事人陷入無止盡的折磨。由於這些案件相對少，難以獲得大眾注意，但臺灣有人研究白恐歷史，政府又時時紀念，行為動機究竟是為了避免再次發生不幸，還只是為了清算前朝？

目前，只看到政府面對此情況有修法與政治兩方向：修法是意圖擴大國安相關法律適用範圍。而在修法未完成之際，檢調在選前依然故我，使民眾黨創黨主席柯文哲痛批此舉是檢調公然介選、「意圖使人不當選」；現任黨主席黃國昌也批評愈接近投票日，黨檢媒體透過司法介選、打壓在野黨的力道也愈來愈大，嚴重影響選舉公平性。

政治官員發言方向是擴大威脅。檢方查出上案有人涉嫌指示他人下載及隨機拍攝民眾面容照片，提供中國網軍製作假帳號；官員加料說，這已「不是單純的介選，更甚至是已經上綱到很嚴重的一個國安問題，（中國）他們在國內有大量的這個人臉的辨識系統...現在甚至要把這樣的一個科技跟技術，要運用到台灣來，那不是只有針對選舉，甚至是包含日常生活的資訊蒐集等等。」而對政府是否已掌握具體事證疑問，官員稱，目前檢調單位及國安局都已蒐集並掌握具體事證，將進一步向國人說明。

既是隨機拍攝的面容照片，中共若用人臉辨識系統有意義嗎？再加上立法院公布的相關法律起訴判決數據，大家對賴政府掌握具體事證有信心嗎？

從華府到台北，最近看似獨立的事件，實則指向同一個制度病灶：現代政府權力太大了。民主政治的維繫，不能寄託於掌權者善意或自我克制。一旦國家機器的運作，脫離了嚴格的證據法則與程序正義，今日遭到選擇性執法對付的是特定企業家或在野候選人，明日任何一位普通公民，都可能成為失控公權力下的下一個犧牲品。如何為過度膨脹的行政權力重新套上制度的牢籠，已是當代民主社會無法迴避的嚴肅課題。