外交部長林佳龍昨天應邀出席中華民國國際經濟合作協會會員大會，他表示，外交部秉持「以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環」策略，協助企業組成聯合艦隊，將台灣完整產業生態系帶向世界，以台灣模式推動經濟外交，實現互利共榮。

中華民國國際經濟合作協會（國經協會）理事長呂桔誠邀請林佳龍、經濟部長龔明鑫出席國經協會會員大會。林佳龍今天透過臉書指出，「外交幫經濟，經濟幫外交」，台灣企業不僅在世界各地開拓市場，也為台灣建立值得信賴的品牌，是推動經濟外交的重要夥伴。

林佳龍表示，過往透過企業組團參與海外訪問，從產業需求、技術合作到投資計畫，往往能為雙邊關係創造更多實質合作機會，且企業夥伴也經常在「行軍式」的考察行程中建立連結，進一步促成新的合作項目，充分展現「總合外交」的精神。

他說，從美國亞利桑那州、德州、波蘭科技產業聚落，以及與歐洲各國在半導體及新興科技領域的合作，外交部持續秉持「以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環」的策略，協助企業組成聯合艦隊，將台灣完整的產業生態系帶向世界，並讓更多中小企業參與全球供應鏈。

林佳龍強調，這正是台灣推動國際產業合作的「台灣模式」，透過結合雙方的技術、人才、資金與市場，共同發展產業、創造就業，實現互利共榮。當台灣與世界的經濟繁榮及安全更加緊密相連，維護台海和平穩定也將成為各國的共同利益。