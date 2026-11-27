台糖前董事長吳乃仁積欠台糖約1.7億元，吳提出最新還款方案，台糖收到後尚需一個月研議，未公開細節，也未對吳乃仁聲請二次管收。對此，國民黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇今均批經濟部與台糖蓋牌護航，月還5萬連利息都不夠根本是特權，要求依法管收，籲民眾明日用選票制裁雙標政府。

王鴻薇說，好幾次的質詢裡，經濟部長龔明鑫、台糖信誓旦旦地說會要求吳乃仁還錢，但吳乃仁提出還款計畫，經濟部跟台糖都蓋牌，經濟部變成「遮羞布」，不對外公開說明，龔明鑫竟然還講「管收也不一定能還錢」，意思是讓吳乃仁不用還錢了嗎？

王鴻薇表示，她要提醒行政院、提醒賴清德總統，就算躲過2026，也躲不過2028，如果一味護航，社會無法接受。想想有多少欠稅或欠健保費的全都被管收，最後還錢。為什麼對一般市井小民，可用管收讓其還錢，但對吳乃仁就不敢？難道因為吳乃仁是民進黨新潮流的大老，所以有特殊待遇？要求經濟部跟台糖硬起來，不能讓吳乃仁逍遙法外。

許宇甄認為，台糖及經濟部長龔明鑫，一定要要求吳乃仁提出可行、合理的還款計畫，否則就應該依法聲請管收，負起該負的法律責任。

洪孟楷表示，民進黨政府不要把人民當笨蛋，拜託找一個人，有哪一個人可以欠政府的錢1.7億元，有這樣的待遇，可以同意一個月還5萬，連利息錢都不夠，愈欠愈多，愈還愈多。這樣不是特權，什麼才是特權？

洪孟楷說，還是民進黨政府大方講，以後欠政府的錢就是比照「吳乃仁條款」、「吳乃仁待遇」，吳乃仁怎麼做都比照辦理，否則就是雙標。政府要做有100個方式，政府不做有100個理由。為什麼不學學針對翡翠水庫鋪設光電板連發公文，「連發12道金牌不是你們最擅長的嗎？」

洪孟楷號召，明天出門投票，用手中的選票告訴政府：「你的行為真的做錯了。」