針對近期多位政黨人員涉犯國家安全法及反滲透法，內政部今天表示，政黨從事政治活動應確實遵守憲法、政黨法及相關法律規範，切勿接受境外敵對勢力指示、委託或資助從事發展違法亂紀的組織行為，內政部持續追蹤並蒐集違法事證，依法處理。

內政部透過新聞稿指出，近期涉嫌「國家安全法」等相關法令的政黨或政治團體，目前有部分已廢止備案或立案，包括張俊傑因涉嫌收受中國資金在台發展組織，現遭通緝中，其曾任中華兩岸和平發展聯合會第1屆執行委員，該會屬政治團體，因未依「政黨法」所定期限修正章程轉換為政黨，已於民國109年4月27日廢止立案。

內政部表示，中華民生經濟改革促進黨負責人涉受中共指示替議員候選人助選，該黨因連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉，已於112年7月27日廢止備案。

內政部說明，目前現存政黨中尚有勞動黨議員候選人涉嫌接受境外勢力資助參選；台灣工黨副主席涉受滲透來源之指示、資助為特定候選人競選；台灣人民共產黨負責人、中央委員涉受中共資助參選里長；統一聯盟黨屏東分會會長張存逢、總幹事黃榮德違反「反滲透法」，目前已判刑定讞，內政部將持續追蹤並蒐集違法事證。

內政部指出，依據「憲法」增修條文第5條第5項規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。政黨倘有上開情事，內政部將蒐集足夠的相關事證，提請政黨審議會決議通過後，向憲法法庭聲請解散。

內政部提到，今年8月7日已正式向憲法法庭聲請解散中華統一促進黨，為主管機關首次向憲法法庭聲請政黨解散的案例，呼籲各政黨應共同維護國家自由民主，健全政黨政治發展。