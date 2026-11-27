台糖前董事長吳乃仁積欠台糖約1.7億元，台糖收到最新還款方案後，尚需一個月研議。國民黨團書記長許宇甄今日表示，這根本是國營事業追債史上最荒謬的「乃公專案」，從今年6月撤回管收聲請，到如今11月底，台糖一再協商、一再寬限，卻始終沒有具體的清償結果。台糖究竟是在替全民追債，還是在替吳乃仁拖延時間？

許宇甄指出，1.7億元債務，若以年息約2.1%估算，每個月光是利息就將近30萬元。吳乃仁先前提出每月償還5萬元，連利息的六分之一都不到，等於每個月還有將近25萬元利息未清償，本金更是一毛都沒還到。

許宇甄說，按照這種還款速度，欠款只會愈滾愈多，別說還十輩子，恐根本永遠都還不清。如此荒謬的還款條件，台糖到底還要研究什麼？經濟部還要坐視不管？

許宇甄批評，經濟部長龔明鑫以管收有次數及時間限制為由，替台糖辯解，甚至坦言自己還沒看過最新還款方案。管收有次數限制，拖延就沒有期限？從6月到11月，整整5個多月，難道還不夠？主管部長連還款方案都沒看過，就急著替台糖說話，經濟部監督國營事業的責任何在？

許宇甄質疑，吳乃仁當年因台糖土地交易案，經法院判決須負賠償責任，賴清德更曾以自己的政治生命替吳乃仁背書。如今吳乃仁積欠國營事業1.7億元，台糖卻展現異乎尋常的耐心。

許宇甄表示，一般老百姓欠銀行錢，還不出來就可能面臨財產查封、強制執行，請問台糖對其他債務人是否也有同樣的待遇？難道民進黨的黨證，就是吳乃仁最有價值的債務擔保品？

許宇甄要求，經濟部及台糖立即公布最新還款方案的金額、期限、擔保條件及具體追償時程，而不是再以一個月的研議期搪塞國會與社會大眾。

許宇甄強調，賴清德總統當年既然願意拿政治生命替吳乃仁背書，如今更有責任督促行政團隊追回這筆全民資產。國家的錢不是新潮流的私人金庫，台糖更不是民進黨大老的免息銀行。欠債還錢，天經地義，不能因為政治身分而有不同標準。