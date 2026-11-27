台糖前董事長吳乃仁低價出售土地，積欠台糖公司一點七億元至今未還。民眾黨主席黃國昌昨天說，台糖董事長吳明昌上周宣稱「發文限吳乃仁一周回覆」， 如今一周過去又想裝沒事，對吳乃仁提出第三次還款計畫還需要「一個月時間研議」，不斷挑戰人民耐性。

國民黨立委王鴻薇受訪時說，民進黨錯誤的能源政策讓光電弊案叢生，從翡翠水庫到故宮博物院都想染指，烏山頭水庫更是滿滿的光電板，吳乃仁欠款蓋牌、光電板議題也蓋牌，民進黨害怕影響選情卻是欲蓋彌彰，逃得過初一逃不過十五，二○二六年不敢面對的問題，二○二八年還是要出來面對。

經濟部長龔明鑫昨天表示，追債要善用技巧，「吳乃仁有送新方案，台糖正在檢視，還是給他們一點時間」。龔明鑫說，他還沒有看到方案，也沒有追問，希望留空間給台糖處理。

外界質疑為何不再對吳乃仁管收，龔明鑫表示，管收有次數及時間限制，同一事件最多兩次機會，而台糖已用掉一次，如果再提，管收時間最多也就三個月，若全部機會都用掉，「再也沒有任何手段工具來請他還錢」，在達成吳乃仁可以還錢的目的下，要善用技巧。

民眾黨團幹事長洪毓祥要求經濟部公開歷次協商紀錄，撤回管收決策、債務人財產調查及後續追償方案。

洪毓祥說，他十六日在立法院經濟委員會質詢吳明昌，對方承諾會「當日發函」催告吳乃仁代理律師，並且限期七天內提出具體清償方案。然而時至今日，立法院仍未收到台糖承諾提供的函文、送達證明及協商結果，對外也未見具體可行的還款計畫。

黃國昌昨天在臉書指出，吳明昌上周在立法院宣稱「發文限吳乃仁一周內回覆」，否則不排除重啟執行或聲請二次管收；現在又想裝沒事，直到被國民黨立委王鴻薇逼問，台糖才說吳乃仁已提出第三次還款計畫，但台糖還是不滿意，需一個月時間研議。

「繼續拖、繼續混，台糖與吳乃仁擺明在唱雙簧、打假球，不斷挑戰人民的耐性」，黃國昌質疑，天底下哪個欠上億的人可一拖再拖，債主已三次不滿意還款計畫，竟還讓欠債人繼續耍賴；理由非常簡單，吳乃仁是賴總統拿政治生命擔保清白的師父。