九合一選舉前，立法院三讀通過「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，明定普發現金二萬元給全體國民且不排富。立法院昨天下午將法案送出立法院，咨請總統府公布。依照憲政程序，行政院須於十二月六日以前決定是否副署。藍嗆卓揆別選後才不副署，綠反諷在野黨屢屢提出法案企圖影響選舉，沒有奏效。

不過，賴清德總統今年八月才宣布明年普發現金一萬元，內政部昨也同步宣布村里長春節事務補助費發放日期，內政部長劉世芳表示，明年一月廿七日將與軍公教年終工作獎金同步發放，一般地區村里長可領八萬一千元，原住民族地區則可領九萬七千二百元。

公務員也在選前獲育兒大禮包。考試院會昨通過公務員請假規則及留職停薪辦法相關條文修正草案，娩假由四十二天延長為七十二天、陪產檢及陪產假由七天增為十四天等，並修正育嬰（兒）留職停薪的適用對象及年齡，自明年元旦施行。

國民黨立法院黨團於立法院三讀闖關普發現金條例，將普發現金加碼至二萬元且不排富。立法院送出法案後，依憲政程序，政院須在收到法案十日內決定是否覆議，若不提出覆議，必須在十二月六日前決定是否副署。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄說，近期高漲、股市重挫，人民生活壓力愈來愈大，若能普發現金、還稅於民，對人民有很大幫助。行政院長卓榮泰若再不副署，就在選前先講清楚，不要等到選後才宣布不副署，若拒絕副署，就是與全民為敵。

許宇甄指出，去年大罷免前，民進黨反對普發現金一萬元，大罷免大失敗後，政府發放一萬元現金。她呼籲選民本周六用選票表達立場，只要台北市長蔣萬安及國民黨各縣市首長候選人勝選，相信卓榮泰會副署普發現金二萬元法案。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，依憲法增修條文規定，如果認為法案窒礙難行，行政院可移請立法院覆議，而不是賴清德總統、卓榮泰不開心就不公布、不副署，希望民進黨政府不要一再破壞台灣的民主憲政。

民進黨立委鍾佳濱表示，行政院是否副署是十天後的事情，不會對選情造成影響；他指出，政府已在明年度總預算編列全民普發一萬元的預算，民眾明年一定能領到至少一萬元；若在野黨選擇杯葛總預算案並不明智。