立法院日前三讀行政院所提出攸關育兒留停、延長產假等修法，新制預計明年元旦上路，軍公教勞一體適用。針對公務員部分，行政院表示，公務人員請假規則及公務人員留職停薪辦法相關修正作業，已於今天經考試院院會審議通過，使公務人員亦能享有相應的育兒照顧支持，兼顧工作與家庭生活。

行政院說明，公務人員是「性別平等工作法」的適用對象，本次修法重點包括公務人員娩假由42日延長至72日、陪產檢及陪產假由7日增加為14日、育嬰（兒）留職停薪適用子女年齡放寬至8歲以下，留職停薪期間至撫育對象滿9歲止，最長為3年；增訂60日育兒假，請假日數併入育嬰（兒）留職停薪日數計算，並得依相關規定請領育嬰（兒）留職停薪津貼。

行政院說，這些措施提供從懷孕、生產到育兒各階段更完善的支持，期透過制度改革及資源投入，打造育兒友善職場，促進雙親共同分擔育兒責任。

行政院強調，軍公教人員是國家發展的關鍵支柱，政府推動的家庭支持措施，軍公教人員也一體適用，國防部、教育部及行政院人事行政總處等相關機關，已積極推動各項法規修正及配套作業，確保各項育兒支持措施於116年1月1日同步實施，讓軍公教同仁安心工作、放心育兒，共同營造友善生養的職場環境。