考試院會今審議通過「公務人員請假規則」第3條、第8條、第19條，以及「公務人員留職停薪辦法」第5條、第6條、第13條修正草案，延長娩假、陪產檢及陪產假日數，並增訂育兒假，修正育嬰（兒）留職停薪的適用對象及年齡；另調整照護重大傷病親屬留職停薪的申請規範等。修正條文預定配合性別平等工作法，於明年1月1日施行，已於今經行政院同意會銜。

配合性平法修正和回應現今家庭結構變遷發展趨勢等，考試院修正公務員請假及留職停薪的相關規定。包括延長娩假日數並增訂得提前銷假規定：將娩假由42日延長為72日，並增訂於娩假第43日後得申請提前銷假上班，兼顧母體休養與職場銜接的彈性規範。

另將陪產檢及陪產假日數由7日倍增為14日，使公務員能更有餘裕陪伴配偶產檢及分娩前後照護配偶及初生嬰兒。在增訂育兒假方面，公務員因8歲以下子女生病等事由須親自照顧者，於每一子女得請育兒假60日，請假日數併入育嬰（兒）留職停薪期間計算，按日扣除俸（薪）給，並得依相關規定請領育嬰（兒）留職停薪津貼。

在修正育嬰（兒）留職停薪方面，增列經法院選定或改定為兒童的監護人，為可申請育嬰（兒）留職停薪的適用對象，受撫育者的年齡則由3足歲以下提高至8歲以下，留職停薪期間至撫育對象滿9歲止，最長為3年。

此外，此次也擴大可申請留職停薪照護重大傷病親屬的範圍，同時增訂按日申請留職停薪機制，使公務員可依實際需求彈性安排照顧時間，並有利於機關人力調配。

考試院另指出，考量服兵役是國民應盡的義務，此次請假規則也增訂公務員依法應徵服兵役留職停薪後回職復薪者，視為年資銜接，事假及休假均接續核給。

考試院表示，後續將與行政院暨所屬人事行政總處協調，盡速完成相關法制作業及配套措施，使公務員在制度保障下安心生養，兼顧職涯規畫與家庭照顧。