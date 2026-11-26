美光桃園廠勞資爭議持續，針對外傳美光可能暫停在台投資，甚至關掉桃園廠，桃園市政府表示「此舉完全是為了選舉操作的不實指控」，並稱美光董事長盧東暉今天下午與勞方調解協商一開始也特別駁斥傳聞。

桃園市政府表示，美光董事長盧東暉今天已在調解會駁斥某雜誌董事長說法，針對民主進步黨今天在官方臉書發文，指稱桃園市長張善政「把科技產業趕走」一事，相關指控皆與實際協處情形不符。勞資爭議涉及勞工權益及企業營運應回歸事實與法令理性討論，不應淪為政治攻防或選舉操作的工具。

桃市府指出，美光勞資爭議目前已進入重要調解階段，市府正積極促成勞資雙方溝通協商，在企業尚未證實相關訊息之際，特定人士即公開傳播可能關廠、撤資及大量資遣等說法，不僅容易引發勞工及社會大眾不必要的疑慮，更可能加深勞資雙方對立，影響調解結果。

桃園市勞動局指出，美光勞資爭議案攸關勞工重大權益、企業正常營運及桃園整體產業發展。為避免勞資雙方因協商歧見導致溝通中斷，市府已於11月17日依「勞資爭議處理法」相關規定，依職權將本案交付調解。目前勞資雙方對於資方所提團體協約簽訂內容仍有意見分歧，工會將就本次資方所提方案進行會員投票；為持續促成共識，因此排定今天下午再次召開調解會議。

市府進一步說明，美光勞資爭議發生至今，張善政市長高度重視，曾多次與美光高層及工會代表會面商討解決之道，相關溝通接觸至少達5次。此外，在市府主辦的三場勞資協商會議中，市長不僅於10月21日首場協商親自到場主持溝通，11月6日第三場協商也再度出席，以實際行動展現市府協調勞資爭議誠意與決心。

另外，近期美國貿易代表署（USTR）公布301調查結果，已將我國勞工權益保障不足列為受指摘事項，並針對我國工會組織門檻、集體協商及罷工權保障等制度提出疑慮。由此可見，勞工權益保障不僅是國內勞動政策議題，更是國際經貿關係及產業競爭力所重視的課題。

桃園市政府強調，勞資爭議攸關勞工權益及企業發展，更不應被政治化，成為選舉操作的工具。市府將持續秉持依法行政、公正中立及誠信協商原則，積極協處勞資爭議，全力營造讓企業安心投資、勞工安心工作的友善產業環境。