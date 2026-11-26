外交部長林佳龍25日晚間出席由外交部與美國各州政府辦事處協會（ASOA）共同主辦的「感恩之夜」酒會，與ASOA會長嚴樹芬、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）及台美各界友人共度感恩節前夕，感謝美國政府、各州政府及民間夥伴長期支持台美關係發展，並期盼雙方持續攜手深化合作，共創互利共榮。

林佳龍指出，谷立言處長致詞時提到，今年6月美國國務院、商務部及農業部共同致函各州州長、市長及企業領袖，鼓勵各界深化與台灣的關係，並肯定美國各州駐台辦事處長期深耕台灣，為台美建立互信、促進產業合作所做的努力。

林佳龍表示，在台美雙方政府積極鼓勵下，目前已有美國23州及關島在台設立辦事處，其中超過半數是在過去三年內設立，伊利諾州及田納西州也正積極籌備在台設處，從地方政府層級開始讓台美關係持續升溫。

「今年也是台美關係豐收的一年」林佳龍指出，台美在經貿合作方面持續取得進展，雙方以「對等貿易協定」、「投資備忘錄」及「矽盛世宣言暨台美經濟安全聯合聲明」為三大支柱，建立經濟合作的制度性架構，朝向「共生夥伴關係」邁進。

為將制度性合作轉化為具體成果，林佳龍表示，今年5月台灣組成最大規模海外代表團，出席「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）；他也於10月及11月先後訪問鳳凰城及休士頓，積極推動以「台灣模式」在美國建立產業聚落，協助台灣優勢產業在美國形成完整產業生態系，進一步打造「台美聯合艦隊」，實現雙方互利共榮的願景。

林佳龍提到，正如ASOA會長嚴樹芬所指出，來自政府、產業界與民間的攜手合作，讓台灣得以與國際夥伴的並肩同行，也正是林佳龍推動「總合外交」的核心精神。林佳龍在感恩節前夕特別感謝ASOA、AIT及所有長期支持台美關係的夥伴，期盼繼續攜手打拚，讓台美友誼更加深厚，共創下一個豐收之年，他並致上感恩節祝福，祝大家感恩節快樂（Happy Thanksgiving）。