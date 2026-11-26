全台7781名村里長春節事務補助費發放日期出爐。內政部長劉世芳今表示，村里長春節期間1.5個月事務補助費，將於明年1月27日與軍公教年終工作獎金同步發放。配合事務補助費調增，一般地區村里長可領8萬1000元，原住民族地區則可領9萬7200元。

內政部今舉行部務會報，安排民政司說明「村里長及議員助理補助費辦理進度報告」。劉世芳表示，配合行政院通過軍公教員工待遇提升方案，內政部已於11月20日公告調增村里長及議員助理補助費，溯自今年7月1日起生效，預計全國7781名村里長及約3328名議員助理受惠。

內政部指出，為肯定村里長全年服務辛勞，春節期間另發給村里長1.5個月事務補助費，一般地區由7萬5000元調高至8萬1000元，原住民族地區由9萬元調高至9萬7200元，所需經費由內政部全額支應，明年度編列6億5606萬元。

內政部說明，依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第6條及第7條規定，村里長及議員助理補助費應比照全國公務人員各種加給年度通案調整幅度調整。

內政部已於本月20日公告，自今年7月1日起，村里長事務補助費每月由5萬元調高至5萬4000元，原住民族地區則由6萬元調高至6萬4800元；議員助理補助費總額部分，直轄市議員每人每月由32萬元調高至33萬6880元，縣市議員則由16萬元調高至16萬9440元。

內政部指出，前述費用依法應由地方政府編列預算支應，但考量今年度預算已編列完成，為協助地方順利落實政策，行政院特別將今年所增經費約3億元納入115年度中央政府追加預算案及特別統籌稅款，相關追加預算案經立法院11月20日三讀通過後，於今日咨請總統公布。

至於先前宣布明年村里長及議員助理補助費將再調增4%，內政部表示，將待116年度中央政府總預算通過後，依行政院函頒修正全國軍公教員工待遇支給要點另案公告，也請地方政府預為因應明年度所需預算。