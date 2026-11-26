立法院日前三讀通過「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，明定普發現金2萬元給全民。立法院今天下午將法案校對完畢，送出立法院，咨請總統府公布。行政院必須在10天後，也就是12月6日決定是否副署法案。

賴清德總統今年8月宣布明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團之後加碼提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，將普發現金加碼至2萬元。立法院於11月20日在國民黨團人數優勢下，三讀闖關通過。

三讀條文明定，政府得依條例規定發放現金2萬元給全體國民，而且不排富。行政院應於本條例生效後1個月內，將本條例編列的特別預算案送交立法院審議，並自本條例特別預算生效日起，3個月內將普發現金發放完畢。