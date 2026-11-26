近日水庫設置水面型太陽光電（FPV），因選舉攻防，成為國人高度關注的公共議題。FPV技術的優點在於其靈活性和對不同水體的適應性，可緩解再生能源土地利用衝突；新加坡、中國、美國、歐盟等國家已行之有年，關鍵在於這些國家在實際施作前，均委由具專業知識及經驗的機構，進行相當嚴謹的專業評估，並據以提供全面且量身定制的解決方案，降低可能帶來的風險。

新加坡官方係透過前期試驗驗證、個案環境影響評估與嚴格的工程規範，來管理FPV，特別著重在施工前、施工和長期營運階段可能產生的影響，並根據評估結果做出實質修正；中國大陸的水面型光電項目，多集中在非主要飲用水源的水體；德國的水面型太陽能專案，通常需要40公尺的岸線緩衝區，且水面覆蓋率不得超過15%；FPV與現有水力發電基礎設施的融合，為日本再生能源領域的發展趨勢。

每個國家及地區現況不同，須因地制宜，特別是台灣還須面臨颱風、地震、暴風雨、水位波動，及光電設施結構耐候、災損漂移與廢棄物清理等風險，非危言聳聽，賴政府應該給出科學證據，讓民眾安心。台灣想解決水庫設置水面型光電板爭議，關鍵在於應強化法規嚴謹度，提高執行機關的公信力暨執行力以及社會監督力度。

過去台灣對於水面型光電未明定專屬環評門檻，主要由水庫管理機關或主管機關負責，也因而遭外界質疑未能對生態環境，進行實質且詳細的科學評估，貿然設置將造成無可彌補的影響：如今「光電三法」，已於2025年底公佈施行，且明定水面型太陽光電系統裝置容量達1萬瓩（10MW）以上，或設置／累積設置面積達5公頃以上，須實施環境影響評估，政府主管部門不僅要依法行政，還要認真思考如何有效來推動相關業務。

常言「徒法不足以自行｣，法律是死的人是活的，過去社會大眾普遍對於政府的執行效率並不滿意，很大原因在於民眾並不了解政府在做什麼，而官員們常抱著「民可使由之，不可使知之」的心態，不願花心思與民眾溝通，例如面對外界對水庫設置太陽能光電板可能產生的疑慮，政府往往強調沒有問題、民眾多慮了，卻不願公開相關科學數據，讓數據說話。

多數民眾或許對複雜的數據不能了解，但是願意公開讓民眾自由閱讀，代表政府對頭家的重視，也是一種負責任的態度，透過民眾和政府雙向溝通，有助於政策的推動；例如，新加坡政府把委託機構完成的環境影響評估報告，公開讓公眾審閱，同時還附有非技術性摘要，以確保更廣泛的民眾能夠理解，也使得新加坡最重要的可再生能源項目，能夠順利獲得民眾支持和政府的批准。

從最近一些涉及公眾權益的事件，不難發現政府相關單位並未在乎民眾意見，民眾對公共政策缺乏參與感，只能透過選票來表達對政府施政的不滿意，這不是正常現象，也不利政策推動；

未來除了應普設公共政策意見表達平台外，賴總統應責成政府各部門積極下鄉與民眾溝通，傾聽民眾意見，並將處理結果列為官員年終考核的重要指標；透過資訊公開透明，建立易於查詢的平台，強化公民參與機制，進一步提升社會監督力度。

海洋是全球再生能源的重要來源，爭議較湖泊、水庫低，當前海上漂浮式太陽能發電技術和設施正在迅速發展，台灣四面環海值得推動！