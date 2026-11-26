台糖前董座吳乃仁欠台糖1.7億元債務未還，國民黨立委王鴻薇表示，她向經濟部索取吳乃仁還款計畫及光電板設置相關公文紀錄，經濟部卻都要拖到選後才提供。她批評，民進黨怕影響選情而欲蓋彌彰，但「逃得過初一，逃不過十五」，2026年不敢面對的問題，2028年還是要出來面對。

王鴻薇表示，前幾天她揭露，經濟部與台糖針對吳乃仁的還款計畫及是否管收等問題，經濟部不但裝死不回覆，在她追問下，即便已經收到吳乃仁的資料卻拒絕提供，更直接拖到1個月後，也就是選舉之後才給。

王鴻薇指出，不僅吳乃仁欠款的資料不敢給，連全國人民關心的光電板問題，也不願提供資料。她第一時間就索資，要求經濟部盤點轄下單位曾經發文給哪些「地點」、「單位」，要求設置光電板；果不其然，經濟「布」就是經濟部，連這種公文轉發紀錄的資料，都硬是要拖到選後的下周二才能提供，這塊布還真的蓋了上去。

王鴻薇批評，民進黨錯誤的能源政策讓光電弊案叢生，經濟部到處詢問哪裡可以裝光電板，公文曝光後，發現包括水源區（翡翠水庫），甚至連故宮博物院都想染指；在台南烏山頭水庫，媒體拍到的畫面已經是滿滿的光電板，連附近挖出的廢土也驗出重金屬超標。

王鴻薇說，國人對光電板的疑慮，當然是當前最迫切需要面對的問題，吳乃仁不還錢也蓋牌，光電板議題也蓋牌，民進黨怕影響選情而欲蓋彌彰，但逃得過初一，逃不過十五，2026年不敢面對的問題，2028年還是要出來面對，大家就等著看。