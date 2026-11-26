政治上的事情，也許還可以各說各話，甚至用「認知作戰」把黑的說成白的；但欠錢不還，債權債務關係明明白白，法院判決也已經確定，還能怎麼拗？前民進黨秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地交易案積欠鉅額賠償，卻可在人民眼前上演欠債不還的戲碼。

吳乃仁等四名債務人因台糖土地交易案，經法院判決須負民事賠償責任，台糖追討多年，尚未受償債權加計利息已達約1.8億元。今年6月，吳乃仁終於遭法院裁定管收，但這場管收只維持12天，台糖便在法院審理抗告時撤回管收聲請。台糖當時的理由是，吳乃仁透過律師承諾協商還款，認為持續管收未必有助於債權回收，願意給對方協商機會。

問題是，機會給了，錢呢？

7月16日雙方第一次協商，沒有達成共識；8月18日再度協商，吳乃仁提出的還款方案仍未獲台糖內部委員會接受。10月初，台糖又要求提出具體方案，直到11月16日，台糖董事長吳明昌在立法院備詢時，才承諾重新發函，要求七天內提出還款計畫，否則將視為協商不成立，啟動強制執行程序。

到了昨日，最新進度是吳乃仁已在期限內提出新的還款方案，但台糖表示，內部還需要一個月研議，才能決定下一步。據報導，台糖對方案內容並不滿意，至於還款金額、方式及後續處理，仍未有明確答案。換句話說，從6月撤回管收，到7月、8月兩度協商破局，再到11月底提出新方案，台糖仍然沒有拿回欠款。

更讓台糖基層員工與社會大眾不滿的是，媒體曾報導，吳乃仁被拍到搭乘豪車前往健身房，出入高檔餐廳的生活情況也受到關注。當初他向法院說明自己因疾病生活無法自理，需要子女照顧，如今媒體曝光的生活情況，難免讓外界對其還款能力與誠意產生疑問。法院當初裁定管收，正是認為他未據實報告財產，也沒有提出具體清償方案。既然如此，台糖為何在撤回管收後，遲遲無法拿出更積極的追償手段？

台糖是全民資產，更應該把每一筆債權都當成自己的錢來追討。員工辛辛苦苦創造的獲利，難道可以因為一位前董事長的政治背景，就讓鉅額欠款一拖再拖？甚至無懼於成為選舉的負面因素。

一般民眾欠銀行幾萬元，可能就要面對催收、信用紀錄受損，甚至財產遭到強制執行；一位曾經掌管國營事業的政治人物，涉及上億元賠償，經過多年追討，卻在短暫管收後又回到漫長協商。民進黨過去最喜歡強調改革、清廉與公平，如今面對自己黨內大咖的債務問題，卻未提出令人信服的說明，怎麼消除社會大眾的相對剝奪感？

吳乃仁等人欠的是台糖的錢，攸關全民資產的債權，不是台糖董事長個人的錢，更不是哪個政黨的錢。台糖不能把協商當成無限期等待的理由，經濟部不能只當旁觀者。黨證不是免責金牌，政治人脈更不應成為債務協商的保護傘。