台糖前董事長吳乃仁低價出售土地，積欠台糖公司1.7億元至今未還。民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天表示，台糖至今仍未提出具體清償成果，而且並未配合立委要求提供相關文件，民眾黨團要求公開歷次協商紀錄、撤回管收決策、債務人財產調查及後續追償方案。

洪毓祥上午在立法院舉行「1.7億討不回，台糖還在包庇吳乃仁？立院監督不算數？」記者會，他說吳乃仁除了刑事責任，仍須履行民事賠償義務。根據相關資料，截至今年8月，台糖對吳乃仁尚未受償的債權連同利息已經接近1.8億元，多年來實際追回僅約750萬元，清償比例不到5%。

洪毓祥表示，台糖是經濟部主管的國營事業，相關債權不是台糖董事長個人的錢，也不是任何政黨的錢，而是全民的資產，政府有責任積極追討。

洪毓祥回顧，2026年6月11日，台中地方法院裁定管收吳乃仁，台糖委任律師卻在6月22日撤回管收聲請，也讓吳乃仁在遭到管收12天後得以獲釋。根據台糖當時的說法，因為債務人願意提出清償方案，「主張管收促使債權人協商的目的已經達成」，然而台糖與吳乃仁代理律師在7月16日、8月18日兩度協商均未有具體結果。

洪毓祥指出，2026年8月10日，立法院經濟委員會排定專案報告，要求主管機關說明債權處理進度，自己在11月16日再度質詢台糖董事長吳明昌，對方站在備詢台承諾會「當日發函」催告吳乃仁代理律師，並且限期7天內提出具體清償方案，同時他也要求台糖「當日下午」必須將函文主動送交立委辦公室及立法院經濟委員會。

洪毓祥表示，時至今日相關期限早已屆滿，立法院仍未收到台糖承諾提供的函文、送達證明及協商結果，對外也未見具體可行的還款計畫。立法院多次要求台糖提出追償資料，台糖公司卻一再拖延，究竟要協商到什麼時候？難道國會監督可以被視為兒戲？

洪毓祥批評，吳乃仁當初聲稱要每月還款5萬元，「1.8億元本金就需要300年才能還完」，然而協商不能沒有底線，更不能一次又一次延長期限，形成沒有終點的「無限協商」。政府應該提出合理清償條件與追償時間表，而不是讓全民資產長期懸而未決。

洪毓祥說，民眾黨團要求經濟部、台糖公司提出完整追償資料，包括撤回管收聲請的授權文件、簽呈、決策紀錄及法律評估；兩次協商紀錄；催告函文、送達證明與債務人回覆；最新本金、利息及歷年受償明細；債務人財產調查、查封與強制執行紀錄；還有最新清償方案、擔保條件、違約處置與後續追償措施，否則這件事情沒完沒了。