美國貿易代表署公布對台301調查結果，對台建議稅率為15％不疊加MFN。國民黨立法院黨團書記長許宇甄指出，美方除提出最高15%的關稅方案，更寫明若後續磋商及相關承諾未能令美方滿意，考慮對台產品課徵最高25%關稅，質疑賴政府宣揚台美經貿談判成果，卻未揭露風險，行政院準備作出多少讓步？要求政院在明年1月5日美方書面意見截止前，向立法院提出專案報告。

許宇甄指出，據美方先前公布的資料，台灣涉及2500億美元對美投資、至少2500億美元信用保證，以及848億美元能源、設備及民航客機採購，名目承諾金額合計至少5848億美元，折合新台幣超過18兆元，如此龐大的經貿承諾，竟仍無法排除更高關稅的風險，賴政府必須說明，先前的談判為台灣爭取到什麼實質保障？

許宇甄指出，此次301調查最嚴重的問題，已經不是關稅高低，是台灣數十年產業發展模式，包括產業創新條例、政府支持研發、產業聚落、政策性融資，到勞動制度及供應鏈布局，成為美方認定存在問題的政策；美方更指出，採取關稅措施的目的，是促使相關政策及措施消除，但美國可以透過晶片法案補助本土企業，為什麼台灣扶植自己產業，卻可能遭美國課稅？

許宇甄質疑，賴政府有沒有據理力爭？是否已承諾修改產業創新條例、調整科學園區優惠、限制國發基金投資，甚至削弱政府扶植本土產業的能力？難道未來台灣制定產業政策，都必須先考慮美國是否滿意？行政院必須說明，是否還要承諾更多半導體產能、先進製程及供應鏈赴美布局，才能避免25%的關稅？

另外，美方報告也直指台灣內需消費不足、勞工報酬偏低及勞動權益保障不足。許宇甄批評，賴政府每天拿經濟成長率、出口及股市表現宣傳政績，但經濟成長的果實是否真正由全民共享，面對高房價、高物價及薪資成長不均的問題，政府不能只用亮眼的總體經濟數字，掩蓋民眾實際面臨的生活壓力。

許宇甄要求，行政院應在明年1月5日美方書面意見截止前，向立法院提出專案報告，完整公布台美經貿談判承諾、25%關稅替代方案的因應措施、產業政策調整要求、半導體產能布局及政府信用保證的財政風險，並提出捍衛台灣產業利益的具體談判方案。