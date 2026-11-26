美國於美東時間11月25日公布製造業「結構性產能過剩」第301條調查結果，對台建議稅率為15％不疊加MFN。不過，15％不疊加只是主案，經濟部少說了一個備案，當諮商與承諾未符美國期待時，將調整為備案，即稅率高達25％且疊加MFN，台灣的備案條件是經濟部拿來做比較的幾個經濟體中最嚴苛的，只要美方不開心，稅率就會升25％再加MFN。

根據美方建議稅率及情境，台灣與南韓相同，主案均為最高15％，且不疊加，即15％是總稅率天花板，但若未來美方認定台灣或南韓未落實經貿磋承諾，或美方對諮商結果不滿意，就會啟動這備案，最高稅率拉高至25％，但台灣會被疊加MFN，相當嚴格，南韓則免。

但日本、瑞士、歐盟的調整方案，就比台灣及南韓來的寬鬆，即使資商與承諾未符合美方期待，最高稅率20％，且不疊加MFN。台灣是這幾個經濟體中，唯一在備案文字中被要求「只扣除既有301、不扣除MFN」的對象。經濟部的說明中，強調主案內容跟日、韓、歐盟、瑞士一樣，刻意忽略備案風險。

分析對台廠的影響，口袋證券指出，台商在海外設廠時，要依照美國海關認定的原產地比對稅率，同一家公司的商品如果分別被認定為台灣與越南原產，就可能適用不同待遇。另外，即使稅款由美國進口商繳，進口商仍可能要求台廠降價來分攤。

口袋證券表示，對投資人來說，能幫忙判斷影響的資訊，是公司有多少出貨落在應稅範圍、與客戶重談報價的結果，以及後續毛利與訂單的變化。