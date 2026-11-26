美國政府昨天公布「結構性產能過剩301調查報告」，其中對台灣的建議稅率為15％不疊加。民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，這個結果早在預料之中，然而重點還是在於232條款，包括赴美設廠的免稅額度等，政府其實不用這麼早宣布，尤其是在選舉前夕，動機不言可喻。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間25日公布「結構性產能過剩301調查報告」，其中對台灣的建議稅率為15%不疊加，行政院附院長鄭麗君今天上午率領經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、財政部長莊翠雲等人舉行記者會，說明調查內容與政府相關因應作為。

洪毓祥受訪時表示，這個結果早在預料之中，美國貿易代表署以台灣政府透過研究計畫、補助創新研發及建立產業生態系等方式，認定台灣存在結構性產能過剩，然而相關產業政策過去早已行之有年，為何過去沒有問題，如今卻成為課徵關稅的理由？美方的主要目的在於藉此施壓，希望讓台灣高階晶片產能夠移往美國。

洪毓祥指出，台灣半導體及AI伺服器產業多為代工，客戶包括Google、輝達及亞馬遜等企業，關稅原則上由美國進口商繳納，至於品牌廠是否要求供應商分攤關稅成本，取決於各公司的合約及議價能力，政府不應該以半導體產業受到影響為由，要求農業及傳統產業對美讓利。

洪毓祥說，行政院一大早舉行記者會，還是在於昨天股市大跌，「趕快先宣布一個大家認為的好消息」，主要目的是為股市打一劑強心針，其次是年底地方選舉逼近，最近接連爆發水庫光電面板、索羅斯基金會等負面議題，執政黨需要有正面的議題宣揚。

有關台積電擬斥資7000億元赴美國德州興建先進製程晶圓廠，洪毓祥表示，目前該案還在評估階段，考量美國期中選舉後的政治變局，參眾議員及州長大多由民主黨籍人士當選，未來AI監管力道及資料中心建置速度，都可能影響台積電赴美投資的進程。

洪毓祥也說，301及232條款彼此獨立，半導體業者赴美設廠享有1.5至2.5倍免稅額度，然而這個數字完全由美方自行認定，超出額度要課多少關稅，我國政府必須精細考量，「其實不用在選舉前宣布，選舉後再宣布也沒差，因為明年1月才要實施，而且還要先公告，為什麼那麼早實施？我想動機不言可喻。」