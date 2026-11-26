外交部政務次長陳明祺訪問加拿大多倫多期間於論壇表示，中國透過補貼向海外傾銷產能過剩的產品；進口中國電動車不僅影響市場公平競爭，更直接涉及國家安全、資安風險及經濟安全，民主陣營應保持高度警覺。

外交部今天發布新聞稿指出，陳明祺25日訪問多倫多，接受加拿大政論媒體「樞紐報」（The Hub）創辦人暨發行人葛瑞菲斯（Rudyard Griffiths，另譯：葛里菲斯）專訪，並應邀出席加拿大政經俱樂部午餐論壇，與加拿大前衛生部長克里門（Tony Clement，另譯：克萊門特）對談，就台加雙邊關係、加中關係、印太區域安全情勢及供應鏈韌性等議題廣泛交換意見。

陳明祺於專訪指出，中國市場並非基於自由市場方式運作，且透過補貼向海外傾銷產能過剩的產品。他強調，進口中國電動車不僅影響市場公平競爭，更直接涉及國家安全、資安風險及經濟安全，民主陣營應保持高度警覺，加強協調。

陳明祺之後出席午餐論壇，與克里門就台加經貿前景等進行對談。他表示，台灣與加拿大經濟結構高度互補，簽署「台加貿易合作框架協議」（TCFA）將為雙方帶來實質互惠的雙贏局面。

陳明祺說，面對全球供應鏈重組，台灣在半導體與高科技製造具備領先優勢，加拿大擁有豐富的天然資源，雙方在關鍵礦物、稀土及潔淨能源等戰略領域，具備巨大的合作潛力。