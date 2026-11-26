哥倫比亞眾議院第一副議長莫里納跨黨派議員團訪台，外交部長林佳龍表示，台灣與哥國產業優勢互補，盼往來更加便捷；莫里納則說，返國後將促進推動有助台哥間人員與經貿交流的政策，共創雙贏。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍於25日午宴款待由哥倫比亞眾議院第一副議長莫里納（SimónMolina，另譯：莫利納）率領的跨黨派參眾議員訪問團一行9人，表達政府誠摯歡迎之意。

林佳龍致詞時指出，台灣與哥倫比亞共享民主、自由、人權及法治等普世價值，雙方產業優勢互補，在智慧科技、綠能、農業及經貿投資等領域深具合作潛力，期盼在哥倫比亞友人的協助下，促使兩國人民交流與商務往來更加便捷，開創雙邊更多互利共榮的契機。

莫里納呼應表示，身為哥倫比亞國會議員，其職責為爭取國家與人民的利益，此行來台深切體認兩國在諸多領域深具合作潛力，返國後將促進推動有助台哥間人員與經貿交流的政策，尤其盼能結合台灣科技優勢與哥國豐富的人力及產業資源，經由合作共創雙贏。

同行各議員均表認同並肯定，促進地方經濟發展及爭取投資機會是民意代表的重要任務，支持深化台哥經貿關係，持續開發雙方合作空間。

外交部說明，哥國參眾議員訪團在台期間，除拜會外交部、經濟部國際貿易署、陸委會及國合會外，另參訪新竹科學園區、龍華科技大學半導體人才培育基地及台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區等，深入瞭解台灣各領域成就，並為實質合作開創契機。