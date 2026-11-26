美國公布「結構性產能過剩301調查報告」，對台灣的建議稅率為15%不疊加最惠國（MFN）以及強迫勞動關稅，究竟301條款調查為何，以及台灣稅率是否具有優勢，行政院記者會關鍵問答一次看。

美國301調查是什麼？

台美雙方今年初簽署對等貿易協定（ART）及投資合作備忘錄（MOU），取得對等關稅15%不疊加的相對優惠待遇。行政院副院長鄭麗君今天在記者會上說明，美國政府在對等關稅稅率法源失效後，改透過301條款調查「強迫勞動」以及「結構性產能過剩」，重建其關稅法源基礎。

其中強迫勞動部分在7月定案，美國貿易代表署（USTR）依「1974年貿易法」第301條於美東時間7月23日公告，自7月24日正式實施強迫勞動301條款關稅措施，其中台灣為10%不疊加最惠國（MFN）關稅。

至於昨天美國剛公布的「結構性產能過剩301調查報告」部分，主要影響台灣輸美2成多的農工業產品，鄭麗君說，這項調查對台灣的建議稅率為15%不疊加MFN以及強迫勞動關稅，等同回歸今年初簽署的對等貿易協定（ART）及投資合作備忘錄（MOU）內容。

根據政院資料，美方在結構性產能過剩301調查報告中，對台灣的建議關稅是15%稅率，級別最低，且是不疊加MFN及強迫勞動關稅10%，與日本、韓國、瑞士、歐盟相同。

至於其他國家都為疊加MFN但不疊加強迫勞動關稅，建議稅率由低至高分別為泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨、孟加拉18%；中國、新加坡20%；而印度為25%、越南35%。

鄭麗君也提到，結構性產能過剩調查當中有2232項豁免品項，不僅比ART簽署時還要多，且包含蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、芒果、鳳梨酥等豁免品項全都延續。

301關稅何時正式實施，過渡期間稅率為何？

根據美方程序，這項調查仍須經2027年1月5日前徵詢公眾意見，以及2027年1月25日起舉行公聽會等程序，鄭麗君分析，目前至美國明年結果定案前，傳統工業產品、農業產品都是先適用強迫勞動關稅10%，直到美國定案，但政府有把握稅率會回歸台美雙方今年初簽署對等貿易協定（ART）及投資合作備忘錄（MOU）時，對等關稅15%不疊加的相對優惠待遇。

美方公布301關稅對產業界影響，是否需要重簽ART？

對於最新公布的「結構性產能過剩301調查報告」，經濟部長龔明鑫表示，儘管鄭麗君先前一再強調，最終談判結果可望回到最初的稅率15%不疊加MFN，企業界還是很憂慮，擔心301條款調查「強迫勞動」以及「結構性產能過剩」的稅率相加後會超過15%，如今結果出爐，「企業都鬆了一口氣」。

龔明鑫直言，昨晚301調查出爐後，台指期迅速恢復正成長，顯見外界均正面看待關稅15%不疊加，不需太過擔心，企業界也都有所準備。

龔明鑫進一步指出，台灣在第一波301條款調查「強迫勞動」方面，稅率較優惠，得以搶占訂單與市場，在此基礎下，即使未來最終關稅結果，台灣與其他國家共同走向15%不疊加，台灣的優勢仍然存在，不怕競爭。

鄭麗君也說，待美國最終稅率確定後，ART與MOU就會併送立法院，301調查是美方重建對等關稅法源，但相關已經簽署的協議不受影響，ART等無需重新簽署是台美共識。

美規車零關稅何時上路？

鄭麗君則說，交通部、環境部等跨部會已做好與美製車對接的相關準備，目的是美製車進口要符合安全、排放等相關標準，同時已編列了相關預算。只要等ART送國會並生效後，就會配合時程落實。

美301調查是否有台積電或中油投資案附帶條件要求？

鄭麗君說，早在去年4月台美談判之前，中油就基於能源韌性考量，思考多元來源、分散風險等布局，因而與阿拉斯加相關業者展開投資協商，此案與301調查完全無關，屬於中油對於能源韌性的投資規劃。

龔明鑫也解釋，台灣部分長期液化天然氣（LNG）合約來自卡達，風險相對較高，中油希望將部分長約轉移至美國，降低風險同時，也可以提高能源韌性，「是我們有這樣需求」。

至於台積電有意在德州布拉左斯郡投資興建晶片製造設施，是否為台美關稅談判交換條件的質疑，鄭麗君表示，今年初簽訂的台美投資合作MOU包含2項承諾，一是企業自主規劃赴美投資2500億美元，當時預先了解企業潛在投資規劃；二是由國發基金與參與銀行共同提供最高2500億美元的信用保證，分5期推動，目前第一期基金規模為12.5億美元，給予企業投資金融支持。

隨著美國市場需求強勁成長，鄭麗君認為，高階供應鏈正在進行全球布局、擴大對美投資，企業赴美投資均依自身營運需求規劃，政府則透過台美投資MOU為業者預先爭取232半導體關稅免稅配額，政府立場是確保企業取得優惠待遇，以及美方應提供土地、水電跟簽證等協助，現在也正與美方就簽證議題協商，希望給予台灣專案支持跟協助。