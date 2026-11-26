美國參議院外交委員會成員、猶他州共和黨聯邦參議員匡希恆警告，北京正透過軍事、外交與經濟脅迫多管齊下孤立台灣，呼籲台美雙方都必須展現急迫感，共同強化嚇阻力量。

美國猶他州德述理新聞（Deseret News）旗下全國性月刊「德述理雜誌」（Deseret Magazine）在11月號刊出

匡希恆（John Curtis）的專文。匡希恆結合他47年前在台中傳教的親身經歷與當前地緣政治局勢，剖析台灣對美國及自由世界的關鍵戰略價值。

匡希恆回憶，1979年他作為耶穌基督後期聖徒教會（LDS Church,俗稱摩門教）年輕傳教士初抵台中，適逢美國與中華民國斷交並轉與北京建交之際，台灣社會風雨飄搖。美國國會隨即通過台灣關係法，1982年時任總統雷根也提出六項保證，奠定美台關係不受北京擺布的基礎。

匡希恆指出，歷經數十年努力，台灣已蛻變為亞洲最蓬勃的民主國家與富裕經濟體，除民主價值外，台灣更有無可替代的經濟與戰略地位，包括全球半導體業核心（台灣生產全球超過60%的半導體及90%先進晶片）。經濟學家預測，若北京犯台導致供應鏈中斷，將使美國GDP瞬間暴跌10%，初期衝擊甚至比經濟大蕭條更劇。

此外，台灣位處西太平洋第一島鏈關鍵位置，全球20%的商業航運經過台灣海峽，若北京控制這條水道，將如同伊朗扼守荷莫茲海峽一般，獲得拿捏全球經濟命脈的籌碼。台灣不光在經貿，更是全球秩序與美國領導地位的經濟樞紐和戰略支柱。

匡希恆坦言，雖然台灣立法院已通過縮減版的軍購特別條例及相關預算，並額外批准國產無人機投資，但他仍對「台灣內部的政治分歧延宕關鍵國防投資」深感憂慮，在敦促華府必須加快交付積壓的對台軍售之餘，他直言若台灣希望美國及盟國做好防衛台灣的準備，台灣也必須展現同樣緊迫感及對自身安全的承諾。

匡希恆表示，他在參議院正全力推動4項挺台法案，包括一、台灣國際團結法（Taiwan InternationalSolidarity Act），用以因應中國透過聯合國聲稱擁有台灣；二、台灣盟友基金法（Taiwan Allies Fund Act），授權動用現有外援資金，協助遭受中國經濟脅迫的台灣邦交國與夥伴。

三、台灣六項保證法（Six Assurances for TaiwanAct），將雷根提出的「六項保證」納入法律；四、台灣關係強化法（Taiwan Relations Reinforcement Act），確保即使面對全球性威脅，美國仍會持續提供台灣自我防衛所需武器。

匡希恆認為，台灣議題對他而言永遠不止在於政策，台灣人民在艱困環境中建立起繁榮的民主，並成為全球經濟不可或缺的貢獻者，理應獲得堅定相挺的夥伴，「台灣的未來不只是台灣自己的問題，也是對世界會否捍衛民主的一項考驗。而這是我們輸不起的考驗」。