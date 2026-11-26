台糖前董事長吳乃仁低價出售土地，積欠台糖公司1.7億元至今未還。民眾黨主席黃國昌今天表示，台糖董事長吳明昌上周宣稱「當天發文限吳乃仁一個星期回覆」，結果一個星期過去又想裝沒事，面對吳乃仁提出第三次還款計畫還需要「一個月時間研議」，不斷挑戰人民耐性。

黃國昌上午在臉書發文指出，距離投票日只剩下兩天，許多公共議題都被淹沒在選舉的喧囂，然而這不代表政府可以藉機擺爛。針對吳乃仁遲遲不還錢，吳明昌上周在立法院備詢時宣稱「當天將發文限吳乃仁一個星期回覆」，否則不排除重啟執行或聲請二次管收。

黃國昌說，聽起來好像很有魄力，但是過去3個月台糖都在擺爛，能包庇就包庇，等到被立委質詢才做做樣子。果不其然，一個星期過後又想裝沒事，直到被國民黨立委王鴻薇逼問，台糖才說吳乃仁已經提出第三次還款計畫，但是台糖還是覺得不滿意，需要一個月時間研議。

「繼續拖、繼續混，台糖與吳乃仁擺明在唱雙簧、打假球，不斷挑戰人民的耐性」，黃國昌質疑，天底下有哪一個積欠上億的人，竟然可以一拖再拖，債主已經「三次」覺得不滿意還款計劃，竟然還讓欠債的人繼續耍賴？理由非常簡單，吳乃仁是賴清德總統拿政治生命擔保清白的師父。

黃國昌說，2024年總統大選期間，吳明昌是屏東縣「信賴台灣之友會」執行長、「海內外學術力信賴台灣後援會」總召集人，球證旁證主辦協辦全部都是賴皇的人，還要怎麼跟他們鬥？吳乃仁怎麼可能把錢吐出來？

黃國昌表示，當年輕世代領著月薪3萬、煩惱下個月房租學貸怎麼辦的時候，積欠國家上億的吳乃仁卻出入搭名車、出入米其林餐廳，甚至還有女陪侍相伴，綠營權貴果然不一樣，「1128出來投票，用選票告訴民進黨，快點要吳乃仁還錢，那些都是我們的血汗錢。」