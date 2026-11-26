美國產能過剩301調查昨天出爐，其中對台灣的建議稅率為15％不疊加，級別最低。農業部長陳駿季指出，此次報告列出2232項豁免項目，其中農產品占322項，與強迫勞動調查的相同。他提到，該建議稅率並非最終結果，目前我國農產品銷美關稅仍為10%不疊加MFN。

行政院副院長鄭麗君今天上午率經濟部長龔明鑫、農業陳駿季、財政部長莊翠雲、金管會副主委陳彥良等人出席行政院「結構性產能過剩301調查報告」說明記者會。

針對此次301調查農產品豁免，陳駿季說明，農產品322項豁免關稅範圍中，茶葉、番石榴等農產品仍維持豁免，相較主要競爭對手如中國、越南或泰國等更具優勢；蝴蝶蘭、火鶴花等26項台灣專屬豁免農產品，也均可豁免此次301產能過剩關稅，銷美關稅為10%不疊加MFN。

陳駿季表示，以蝴蝶蘭為例，主要競爭對手國荷蘭為10%稅率，而我國輸美關稅則為10%不疊加MFN；毛豆以中國為對手國，稅率為41.3%，我國則是10%不疊加MFN；吳郭魚在我國輸美關稅同為10%不疊加MFN，中國為37.5%；鬼頭刀部分，雖然秘魯為12.5%，但因鬼頭刀屬於洄游海洋捕撈，可能受到漁場影響，加上我國目前也同樣是10%不疊加MFN，整體而言，我國仍保持關稅競爭優勢。

陳駿季表示，農業部將持續配合行政院台美經貿小組，鞏固既有談判結果，確保我國農產品銷美關稅符合台美ART所取得相對優惠待遇，保持產業利益及競爭優勢；農業部也已編列180億韌性特別預算，透過金融支持、提升產業競爭力、拓展外銷市場協助產業，也將擴大設置300億元農安基金，維護農漁民權益。