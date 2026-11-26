年底地方選舉進入倒數，各方陣營積極搶攻選票，民眾黨前主席柯文哲今天說，當權者就是希望選民累到不想思考，「選民冷靜下來認真思考」就是政客最不想看到的狀況，然而如果選民不想思考，就會有人偷偷幫忙做出決定，「未來就會被不了解你，甚至不在乎你的人把持。」

柯文哲上午在臉書發文指出，結束上周的全台車隊掃街，依舊有各種市場拜票、站路口、車隊及腳踏車掃街，自己一樣是從南到北到處跑，早上起床時都還要先想一下「現在在哪、今天要幹嘛」，每天都沒有什麼空檔，就連吃飯、喝水、上廁所的節奏都很匆忙，所以也不太有時間好好讀一篇新聞，沒空深入研究當前國內外重大議題。

柯文哲指出，其實這也是廣大上班族、年輕人每一天的日常，每天被工作追著跑，回到家後只想休息一下，在社群刷一些簡短的文字圖卡，連看幾分鐘的YouTube影片都覺得太長，所以乾脆不想看完，當然更沒空分析選區候選人的政見，不想花心思檢視長期對各種議題的主張。

柯文哲說，掌權者就是希望選民累到不想思考，然後全聽他們餵給選民的訊息就好，因此「選民冷靜下來認真思考」就是政客最不想看到的狀況。

「我知道你很累，但如果你不想思考，就會有人偷偷幫你做出決定，你的未來就會被一些不了解你，甚至不在乎你的人給把持」，柯文哲表示，他希望大家問自己，這4年生活變好了嗎？未來4年希望把它交給誰？然後也可以看看候選人過去做過什麼，而不是只聽現在說了什麼。

柯文哲也說，最後不管決定支持誰，請大家一定要去投票，「也許你和我的選擇不同，但是多你這一票，都能讓這個政府及所有的候選人更認真對待你」，如果不參與民主，別人就會代替決定什麼是民主，選民冷靜下來認真思考的那一刻，就是權力回到人民手中的那一刻，「自己的國家自己救，累了可以休息，睡飽了一定要去投票。」