美國公布產能過剩301調查報告，台灣建議稅率為15％不疊加，級別最低。經濟部長龔明鑫今天指出，原先企業擔心兩波301關稅疊加後會超過15％，昨晚的結果讓企業鬆一口氣，昨天台指期再消息公布後，又馬上恢復正成長。

龔明鑫指出，去年至今，企業界看著稅率從32%一路到15%不疊加，都非常興奮高興，立足點與其他國家平等，因此不怕競爭；行政院副院長鄭麗君已承諾，最終將回到15%不疊加，企業界大概都準備好了，過去這段時間，台灣因第一波301稅率較為優惠，已搶占不少訂單與市場，即使未來各國都是15%不疊加，台灣優勢仍在。

對於美方在報告中留下但書，若未來諮商過程未達要求，可能還有25%的替代稅率的風險，龔明鑫說，雙方仍應回歸台美對等貿易協定（ART）規範，彼此互相遵守，就不會有25%的問題。

針對美方在報告點出九大缺失，包含台灣以政策扶持產業等疑慮，龔明鑫說，利用政策讓產業生態系更完整，有助提升生產與產業效益，依當前的投資合作備忘錄，是希望將這項群聚效果複製到美國，其他項目也會依備忘錄與ART檢視處理。

根據經濟部簡報，今年第三季經濟成長率概估14.36%，全年可望超過12%；10月出口967億美元，年增58.9%，創單月史上新高，1月至10月累計7583億美元，明年可望突破1兆美元；外銷訂單1月至10月逾9400億美元，全年可望突破1.1兆美元；第三季製造業產值7.51兆元、年增43.09%，連續11季正成長。

今年前三季工業產品對美出口2069億美元，年增60%，美國進口市占率增加2.9個百分點至8.6%，為美國第三大進口來源國；電子資訊出口1805億美元，年增72.5%，非電子資訊264億美元，年增5.7%。

經濟部指出，232關稅占對美出口76％，非半導體部分，美方持續落實備忘錄優惠待遇，半導體及衍生品雖然還未公布，但已預先取得免稅配額、豁免機制的承諾。232關稅不確定風險已消除，301有信心最終稅率反映談判結果。

301調查部分，強迫勞動稅率10%不疊加，台灣享2231項豁免，工業產品1909項、農產品322項；鄭麗君說，產能過剩報告列2232項。最終若為15%不疊加，將與日、韓、歐盟一致，優於越南等東南亞國家。