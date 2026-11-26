針對美國昨天公布有關對主要貿易夥伴的製造業「結構性產能過剩」301調查的調查結果，有關台灣方面，美方擬對台灣徵收15％的協議關稅稅率。對此，民眾黨主席黃國昌今天到雲林輔選受訪時，表示請總統賴清德及行政院長卓榮泰要好好做好份內的工作，不要只想選舉，他並用英文直言「好好承擔責任，Do your job！」

黃國昌今天早上一早陪同黨提名雲林縣議員候選人陳乙辰到虎尾鎮德興市場掃早市，並與國民黨雲林縣長候選人張嘉郡合體，展現「藍白合」。

黃國昌受訪被問到有關美方關稅301調查報告時表示，他懇切跟賴清德總統及行政院長卓榮泰說，你們工作是在行政部門，就應堅守崗位，做好份內的工作，而不是一天到晚只想著選舉。相信過去有一段時間，AI產業在國際社會所面臨劇烈動盪，對台灣股市、匯市，乃至於對於許多股民和基層民眾，都造成很大的衝擊。

他說，如今美國高關稅的議題再起，看不到我們政府有做好什麼準備或做好什麼因應。他強調，選舉是一時的，但是執政者工作是要把國家治理好，只要還在位置上，就應好好承擔責任，Do your job。