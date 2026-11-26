美國產能過剩301調查出爐，台灣建議稅率為15％不疊加。行政院上午舉行記者會，行政院副院長鄭麗君指出，這個結果讓台灣與日本、韓國、歐盟、瑞士等國同屬最低稅率級別，後續仍會持續爭取維持既有談判成果。

鄭麗君說，依照目前台美溝通情形，預期明年1月或2月會有最終報告，現在公布的內容等同回到今年初的談判成果。她表示，台灣有信心在301後續程序中鞏固既有協議取得的相對優勢待遇，確保產業競爭力與利益。

鄭麗君提到，台美年初已簽有MOU，且從今年5月起，非半導體相關產品的優惠待遇已開始落實。她舉例，汽車零組件的待遇是15%不疊加，和日本、韓國、歐盟一致；木材及其製品也是15%不疊加，同樣與歐盟、日韓一致。鄭麗君並說，航空器零組件中的鋼、鋁、銅目前豁免232關稅，只課MFN；台灣未來的無人機產業取得的是全球最低的15%不疊加待遇。比較除了台灣、日本、韓國、瑞士外，越南為25%與100%，加拿大為25%與100%，中國則是50%與125%，認為這將使台灣輸美市場具有相對有利的競爭地位。

行政院這場說明會的重點，仍在於美方301報告公布後，台灣如何在後續程序中維持目前取得的關稅條件。鄭麗君表示，政府會繼續努力鞏固談判結果，讓台灣產業維持相對優勢待遇。

美國產能過剩301調查出爐，台灣建議稅率為15%不疊加。行政院今天上午舉行記者會，行政院副院長鄭麗君（左二）、經濟部長龔明鑫（左一）、農業部長陳駿季（右二）與財政部長莊翠雲（右一）出席說明現況與當前因應。記者林澔一／攝影

美國產能過剩301調查出爐，台灣建議稅率為15％不疊加，預期明年1、2月會有最終報告。行政院副院長鄭麗君表示有信心維持15％不疊加。記者林澔一／攝影