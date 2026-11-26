美國公布產能過剩301調查報告，其中對台灣的建議稅率為15％不疊加，級別最低，但仍待後續法律程序才能定案。針對各界關注的美規車零關稅進口，行政院副院長鄭麗君說，跨部會已做好與美規車對接的準備，待台美對等貿易協定（ART）送國會生效後，將配合時程落實。

針對301調查結果最終何時出爐，下會期是否有機會將ART送國會審查。鄭麗君表示，待美方完成產能過剩301調查程序，我方確認鞏固ART中爭取到的15%不疊加優惠待遇，屆時政府會將ART連同投資合作備忘錄（MOU）文本一併送交國會，詳細時程仍取決美方後續調查程序。

對於美規車零關稅進口上路期程，鄭麗君指出，交通部、環境部等跨部會已做好對接準備，也要符合國內安全、排放等標準，也編列相關預算，待ART送國會審將生效之後，會配合時程落實。

經濟部長龔明鑫補充，就程序面來說，必須要待ART先生效，之後關稅還要修法，才會真正落實。

美方公布的產能過剩301調查報告，預計於2027年1月5日前徵詢各界意見，1月25日舉行公聽會，鄭麗君預期，最終報告在明年1、2月出爐。