美國產能過剩301調查出爐，各界亦關注232調查後續進度。行政院副院長鄭麗君說，台灣非半導體產品如無人機、汽車零組件的關稅優惠，已於今年5月落實；半導體領域雖然尚未公布，但台灣已預先取得配額內零關稅、配額外享最高15%不疊加待遇，在地供應商亦能共享豁免。

鄭麗君今天上午率經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、財政部長莊翠雲、金管會副主委陳彥良等人出席行政院「結構性產能過剩301調查報告」說明記者會。

針對外界關心的232關稅，鄭麗君說明，雖然這不在昨天的報告中，因為232關稅不受美國高院判決影響，且台美雙方已在年初簽有投資合作備忘錄MOU。從今年5月開始，美國針對MOU裡簽署的「非半導體相關產品」優惠待遇，已經開始落實。

她舉例，包含汽車零組件、木材及其製品，台灣待遇為15%不疊加，跟歐盟、日韓一致，優於競爭對手中國跟越南；航空器零組件裡的鋼與銅，更豁免232關稅，只課最惠國（MFN）關稅；台灣未來下一座護國神山「無人機」，台灣取得全球最低的15%不疊加，越南、加拿大為25%跟100%，中國則是50%跟125%，這對台灣無人機產業未來發展美國市場，是相對有利的競爭地位。

至於各界最關心的半導體及衍生品，鄭麗君說，目前美方還未提出，但不用擔心，不論提出的稅率為何，台灣已在MOU中預先取得最惠待遇，也就是「配額內零關稅，配額外享最高15%不疊加」，如果屆時公布的稅率比15%還低，就會「從其低」。

鄭麗君說，赴美投資的企業所需的原物料、設備零組件也將獲豁免，即使台灣在地企業沒有赴美投資，但身為供應商，也能一併共享關稅豁免的商機；另外，半導體細項中的多晶矽為15%不疊加，台灣也是最低的，政府目前積極協商，讓赴美投資的相關產業能一併享有MOU的待遇。

對於外媒報導，台積電擬在德州再投資226億美元興建先進晶圓廠，是否包含在先前2500億美元的民間投資承諾內？鄭麗君回應，台美投資MOU不受美高院判決影響，美方已在落實相關232產品優惠，MOU中2500億美元的投資均由企業自主規畫布局，經濟部會定期彙整。

她強調，政府角色是協助赴美投資業者與美國商務部協商豁免清單，預先爭取未來零關稅配額，並將設廠所需的原物料、設備零組件納入豁免，同時爭取美方依約提供土地、水電等協助，政府也正積極與美方洽談台灣專案簽證的支持。