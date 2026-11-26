美國貿易代表署（USTR）美東時間25日公布「結構性產能過剩」301調查報告，建議對台灣課徵最高15%關稅，不疊加最惠國待遇（MFN），也不疊加7月已上路的強迫勞動301關稅，與日本、韓國、歐盟、瑞士同屬14個經濟體中的最低稅率級別。行政院副院長鄭麗君26日指出，預期最終報告在明年1、2月出爐。但我方有信心可以落實台美協議，雙方也有共識維持既有協議，有把握明年初定案時回到15%不疊加。

鄭麗君今日上午召開「結構性產能過剩301調查報告」記者會表示，這是301調查程序之一，報告提出的是建議稅率，後續仍須經2027年1月5日前徵詢各界意見、1月25日起舉行公聽會，美方才會公布最終行動報告，預期最終報告在明年1、2月出爐。

鄭麗君指出，產能過剩301定案前，台灣傳統工業及農產品仍適用強迫勞動301的10%不疊加MFN；15%不疊加生效後，稅率最高為15%，並非把兩項301關稅相加。她強調，這個結果回到今年初簽署投資合作備忘錄（MOU）與台美對等貿易協定（ART）時取得的最佳待遇。

在豁免項目方面，鄭麗君表示，7月公布的強迫勞動301最終報告載明台灣享有2,231項豁免，其中包含ART原先議定的1,735項；此次產能過剩301報告列出2,232項豁免，與前者基本一致，她因此有信心，ART享有的豁免項目在明年初最終行動報告中會持續適用，範圍甚至比ART還多一些，詳細清單將另行對外說明。

她指出，農產品有322項納入豁免，包括蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、樹薯粉、鳳梨酥、芒果、鳳梨等；工業產品有1,909項，涵蓋航空器零組件、無線電導航設備、通訊儀器等，有助提升台灣產品在美國市場的競爭力，爭取訂單與轉單。

報告另列替代稅率，若美方對後續諮商及承諾落實不滿意，台灣擬議稅率為25%（扣除既有301關稅），韓國、印尼、泰國同為25%，日本、歐盟為20%，中國為40%。鄭麗君表示，這是對各國皆有的但書，依台美溝通情形，雙方有共識維持既有協議，有把握明年初定案時回到15%不疊加。