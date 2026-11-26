行政院長卓榮泰赴桃園輔選時批評桃園市長張善政推動龍科三期不力，國民黨文傳會主委陳以信今表示，龍科三期今年九月已經國發會審議通過，公文至今仍待行政院核定。卓榮泰不先交代自己的行政責任，反而指責地方政府，究竟是誰在耽誤桃園發展？

陳以信指出，根據張善政公布的資料，龍科三期等了60天、可負擔住宅等了181天、公寓大廈輔導管理自治條例更等了510天，卓榮泰有時間到處站台，為何沒有時間處理這些公文？

陳以信表示，從地方建設遲未核定，到老人健保法案拒絕副署，再到老農津貼一萬五千元、全民普發現金兩萬元的政策爭議，卓榮泰究竟何時才能給人民明確交代？行政院的核定權與副署權，難道都是政黨攻防的工具？

陳以信質疑，面對核能政策，卓榮泰說不清楚；面對徐欣瑩助理遭搜索偵訊的程序爭議，卓榮泰也應出面負責。行政院長不能只在選舉造勢場合大聲說話，面對施政責任卻避重就輕。

陳以信表示，人民納稅是請卓榮泰治理國家，不是請他替民進黨輔選！行政院不是民進黨中央黨部，行政院長更不是民進黨競選總幹事，請卓榮泰先把該批的公文批好、該負的責任負起來。