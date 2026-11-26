美國公布產能過剩301調查報告，其中對台灣的建議稅率為15％不疊加，級別最低。行政院副院長鄭麗君說，依據台美溝通情形，預期明年1、2月會有最終報告，當前結果等同回到年初的談判成果，相信明年初關稅定案時，會回到台美議定的15%不疊加稅率。

台美今年初簽署對等貿易協定（ART）及投資合作備忘錄（MOU），取得對等關稅15％不疊加的相對優惠待遇，但美國政府在對等關稅稅率法源失效後，改以301條款調查「強迫勞動」以及「結構性產能過剩」，重建關稅法源。

其中強迫勞動調查，台灣為10％不疊加最惠國（MFN）關稅；產能過剩部分，台灣建議稅率為15％不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅，屬最低稅率級別。

行政院今天上午舉行美國公布「結構性產能過剩301調查報告」說明記者會，鄭麗君指出，台灣取得「兩個不疊加」，台灣與日本、韓國、歐盟、瑞士等國，同屬最低稅率級別。相較之下，競爭對手如泰國、印尼、柬埔寨、馬來西亞為18%且疊加MFN，中國20%需疊加MFN，越南高達35%疊加MFN。

鄭麗君指出，這份報告僅是美方的建議稅率，後續仍有法定程序要走。美方預計在2027年1月5日前徵詢各界意見、1月25日舉行公聽會，產能過剩的最終關稅，須待明年法定程序完備後，才會定案。她預期，原則上明年1、2月才會有最終報告。

在過渡階段，鄭麗說，目前台灣輸美的傳統工業及農業產品，將持續適用今年7月已上路的「強迫勞動301關稅」，即10%不疊加MFN，與歐盟同享最低稅率，優於日本與韓國的12.5%，更大幅領先中國的37.5%且疊加MFN；產能過剩報告也列有2232項輸美產品的豁免項目，與強迫勞動一致，範圍比ART更多。

根據行政院補充資料，豁免項目包含工業產品1909項，如通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、藥品、肥料等，農業產品322項，如蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨、芒果等。鄭麗君說，有助台灣產品在美國的競爭力，能爭取訂單及轉單。

整體而言，鄭麗君表示，過去台灣傳統產業與農產品在出口美國時，相較於與美國有自由貿易協定（FTA）的國家，多出了MFN的關稅劣勢；此次關稅談判，我方目標是回到原先的談判結果。未來定案後，台灣將享有立足點平等的地位，甚至比東南亞競爭國家更具競爭優勢。

她強調，301產能過剩結果，其實是回到年初所簽的MOU跟ART，即15%不疊加的關稅待遇，已是對美逆差國中的最好待遇。

針對美方保有但書，若後續對相關諮商及承諾不滿意，擬考慮課徵更高的25%關稅。鄭麗君解釋，根據台美溝通情形，雙方有共識維持既有協議，相信明年初關稅定案時，會回到台美議定的15%不疊加稅率。

鄭麗君總結，兩項301調查的結果顯示，我方正朝維持談判目標邁進。接下來，在後續301調查定案過程中會繼續努力，有信心可以達成鞏固既有談判結果，符合我國協議原先取得的相對優勢，確保台灣產業利益與競爭優勢。

在記者會尾聲，鄭麗君感性表示，行政院經貿小組是跨部會組織，成立至今剛好滿兩年，過去700多個日子，歷經兩階段談判、因應301調查，期間開過500多場內部會議，與美方進行視訊，過著兩個時區的生活，「我們不敢一刻放鬆，這攸關台灣許多產業與每個家庭的未來」。

她說，目前為主，我方都朝著立足點的公平和爭取優勢競爭地位邁進，也做到了，政府有把握在301關稅調查最後階段繼續努力，讓最終結果回到談判成果，依台美協議的15%不疊加，「關稅這一關，我們會繼續守住，走完最後一哩路，守住台灣及每一個從業者的家庭」。

美國產能過剩301調查出爐，台灣建議稅率為15％不疊加。行政院今天上午舉行美國公布「結構性產能過剩301調查報告」說明記者會，行政院副院長鄭麗君率財經首長說明現況與當前因應。記者林澔一／攝影