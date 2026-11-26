美國產能過剩301調查昨天出爐，台灣建議稅率為15％不疊加，屬最低級別。行政院今天上午8時30分將舉行美國公布「結構性產能過剩301調查報告」說明記者會，行政院副院長鄭麗君將率財經首長說明現況與當前因應。

台美今年初簽署對等貿易協定（ART）及投資合作備忘錄（MOU），取得對等關稅15％不疊加的相對優惠待遇，但美國政府在對等關稅稅率法源失效後，改以301條款調查「強迫勞動」以及「結構性產能過剩」，重建關稅法源。

強迫勞動調查於7月定案，台灣為10％不疊加最惠國（MFN）關稅；結構性產能過剩部分，行政院在今天零時許透過新聞稿說明，美方昨天公布調查報告，台灣建議稅率為15％不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅，屬最低稅率級別。

行政院指出，這項調查報告為建議措施，仍須經2027年1月5日前徵詢公眾意見，以及2027年1月25日起舉行公聽會，待相關301法定程序都完成後才會定案，也因此在產能過剩301調查最終定案前，台灣輸美的傳統工業及農業產品仍將持續適用強迫勞動301關稅，也就是「10％不疊加MFN」的全球最低稅率。

針對後續因應，鄭麗君將於上午8時30分率經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、財政部長莊翠雲、金管會副主委陳彥良等人出席行政院「結構性產能過剩301調查報告」說明記者會。