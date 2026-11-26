周六就是九合一選舉投票日，台大前校長管中閔在臉書PO出他的友人傳來8年前的臉書貼文截圖，他表示，2018年11月24日距他當選台大校長而被民進黨惡意迫害追殺已滿10.5個月，「而民進黨終於在這一天得到報應：在當年的地方選舉中遭遇史詩級的慘敗」。

而管中閔的友人8年前貼文內容為「勿忘管中閔，他的委屈使人民認清了民進黨的真面目，才有今日之撥亂反正」。

走過卡管案，管中閔表示，重新回顧這段歷史，提醒大家，「一個掌握權力而濫用權力的民進黨，是多麼無法無天」。

其他網友表示，「真的很佩服您當時挺過，有太多人在大亂鬥中沒有撐過去了」、「希望重現大罷免完勝的紀錄」、「當時管校長是勇士」、「這個回顧太棒了」。