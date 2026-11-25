九合一大選白熱化，前總統陳水扁針對國民黨主席鄭麗文說法表示，台灣高鐵是台灣人民共同的驕傲，既不是阿扁蓋的「廢鐵」，也不是國民黨的「政績」。國民黨回應，鄭麗文所提國民黨對高鐵建設的貢獻，有明確的官方歷史紀錄為依據。

陳以信列舉高鐵建設的重要歷程，1974年啟動高鐵研究；1987年展開可行性研究，1990年行政院核定高鐵建設計畫、1992年完成高鐵綜合規畫、1994年建立BOT法源，1996年正式公告招商。並於1997年完成投資人甄選，隔年高鐵公司成立並正式簽約，在1999年高鐵公司決定改採日本系統，2000年完成3233億元銀行聯貸簽約。

陳以信指出，從政策構想、路線規畫、政府核定、立法招商到簽約融資，國民黨政府歷經26年推動，奠定高鐵建設的重要基礎。國民黨肯定陳水扁政府續建及通車的貢獻，但高鐵的歷史不是從通車那一天才開始。鄭麗文所談國民黨對高鐵建設的貢獻，確有歷史事實支持。