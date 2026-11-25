九合一選舉與「廢除非核家園」公投28日投、開票，中選會主委游盈隆今天視察台北市選務整備情形時表示，有信心能正確、迅速於午夜12時前完成開票計票。

中央選舉委員會晚間發布新聞稿指出，游盈隆今天持續以「走動式管理」視察台北市選務整備情形，依序走訪信義、南港及北投區選務作業中心，並實地勘查志願服務推廣中心、九如區民活動中心、稻香區民活動中心及桃源國中等投開票所設置地點。

游盈隆表示，他上任以來勤走基層，透過「走動式管理」深入第一線，希望即時掌握地方需求、確保各項選務細節到位。投開票所工作人員直接面對選民，從核對選舉人名冊、引導領票、投票到開票計票作業，每個環節都攸關選舉公信力。

外界關注這次開票作業最晚何時能完成，游盈隆指出，依民國111年地方公職人員選舉併辦投票案的經驗，當時於晚間11時40分完成開票，預估這次應不晚於當時的時間。

游盈隆強調，憑藉選務團隊長久以來積累的經驗與連日整備成果，有信心能正確、迅速於午夜12時前完成開票計票，並力求提前完成為目標，展現選務團隊的專業與效率。