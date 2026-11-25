立陶宛當地媒體國家廣播電視台（LRT）報導，立國總統國安顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）稱台灣的駐立陶宛代表處的中英文名稱不同，希望台灣承認錯誤並更改中文名稱。中華民國外交部表示，我國沒有更改駐處名稱的計畫。

外交部重申，我國駐立陶宛代表處的名稱，是台灣與立陶宛基於共同的民主、自由價值，以及深化雙邊關係的意願，經審慎協商後達成的共識。我國沒有更改駐處名稱的計畫。

外交部指出，中國意圖消滅台灣的民主，對台灣的打壓無所不用其極，對任何出現「Taiwan」或帶有「Taiwan」如「Taiwanese」，反映台灣民主精神的文字，均妄圖予以消滅。

外交部呼籲，民主前線國家均歷經艱苦奮鬥方獲得民主，更顯民主的珍貴與得來不易，各國應團結合作，識破威權獨裁國家分化民主國家的詭計，共同捍衛民主與自由的普世基本價值。